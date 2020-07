Les détaillants en ligne pourraient faire face à une nouvelle taxe de 2% sur les ventes en ligne afin de protéger les rues commerçantes de la concurrence en ligne

Les détaillants en ligne sont confrontés à une nouvelle taxe de vente dans le cadre des plans envisagés par le chancelier Rishi Sunak pour protéger les rues commerçantes de la concurrence en ligne.Un nouveau prélèvement de 2% sur les ventes en ligne, qui pourrait collecter environ 2 milliards de livres sterling par an, est à l’étude Le Trésor a évoqué la perspective d’une taxe de vente numérique au milieu de l’alarme croissante quant à l’impact durable du verrouillage du coronavirus sur les rues principales et les centres commerciaux.Le bulletin d’information a coupé le bruit Des milliers d’emplois dans le commerce de détail ont déjà été perdue à mesure que les craintes grandissent que la fréquentation des magasins ne revienne jamais aux niveaux pré-lockdown.Protéger la rue principale Rishi Sunak envisage également une taxe obligatoire sur toutes les livraisons au détail comme un moyen d’égaliser les règles du jeu (Photo: Peter Summers / Getty) Le nouveau L’impôt pourrait également être une forme de revenus utile, car les dettes du Royaume-Uni liées à la lutte contre la crise de Covid continuent de s’aggraver. M. Sunak envisage également une taxe obligatoire sur toutes les livraisons au détail comme un moyen d’égaliser les règles du jeu. Les mesures ont été signalées dans un document de consultation du Trésor qui a déclaré que M. Sunak explorait les forces et les faiblesses potentielles des impôts fonciers et en ligne présentés comme remplacements possibles des tarifs ». Il a déclaré que la taxation des ventes en ligne constituait une «source de revenus durable et significative». Lire la suite Taxe de vente en ligne: les problèmes auxquels Rishi Sunak est confronté s’il tente de taxer les détaillants numériques pour dynamiser la rue principale Dave Lewis, le directeur général de Tesco, a appelé l’année dernière à une «taxe Amazon» avec l’argent collecté pour subventionner les tarifs des entreprises pour les magasins. Lorsqu’il a passé l’appel, environ 20 pour cent des achats se faisaient en ligne; la proportion est passée à près d’un tiers pendant la pandémie. Les députés du comité du Trésor des Communes ont appelé à une réforme des taux commerciaux «cassés», affirmant qu’ils imposent un fardeau trop lourd aux détaillants disposant de locaux physiques. Le Trésor, qui doit faire une annonce au printemps prochain, a déclaré: «La pandémie a eu un impact significatif sur la façon dont les affaires sont menées, en particulier pour les entreprises qui comptent sur les clients qui les visitent.» Une redevance obligatoire sur les livraisons de produits en ligne serait décrite comme une mesure visant à réduire la congestion et les émissions de carbone. Quelle que soit la voie que M. Sunak décide de suivre, un résultat semble très probable: toute facture fiscale supplémentaire payée par les entreprises en ligne sera finalement transmise aux clients sous la forme de prix plus élevés.

