Madison Lawlor et Mia Serafino ont signé pour le pilote Juicy Stories pour E!

Madison Lawlor et Mia Serafino (Shameless) ont été choisis comme protagonistes de Histoires juteuses, le dramaturge pilote de ET!. Une heure inspirée par les fondateurs de Juicy Couture Pamela Skaist-Levy et Gela Nash-Taylor, de Sex and the Cityalums Michael Patrick King et Amy B. Harris, Warner Horizon Scripted TV et Universal Cable Productions.

Compléter le casting jeune et majoritairement féminin du pilote est Tanner Stine (Here & Now), Shane Coffey (Pretty Little Liars), Rachel Axelrod, Anne Bedian (Curb Your Enthusiasm), Marisela Zumbado (Banshee), Jenn An et Jade Payton . Au total, dix-sept des habitués de la série pilote, stars et invités récurrents sont des femmes.

Histoires juteuses C’est l’histoire de la façon dont deux femmes dans la vingtaine ont créé la tenue emblématique « Juicy » et transformé leur investissement de 200 $ en une entreprise d’un milliard de dollars et en une amitié à vie. Inspiré par la vie de Skaist-Levy et Gela Nash-Taylor, Juicy Stories raconte l’histoire de deux femmes qui ont fait des vêtements, fait des erreurs, fait des bébés et créé l’une des marques les plus emblématiques des années 1990, Juicy Couture. Ces histoires juteuses– ambitieux et sensationnel – ils reviennent à Los Angeles dans les années 1990 et sont racontés à la caméra et au présent par le vrai Pam (Lawfor) et Gela (Serafino), partenaires commerciaux et meilleurs amis.

Pam (Lawlor) Elle est effervescente, chaleureuse, avec une puissante séquence créative et un sens unique d’elle-même et de son talent. Pam commence Juicy Couture avec son nouvel ami Gela et en un rien de temps, ils travaillent dur pour réussir.

Gela (Séraphins) Elle est intelligente, déterminée, travaille dur, une fille cool de Los Angeles avec un style personnel qui est glamour et complètement le sien. Après avoir Pamcommencer Juicy Couture et ils commencent à transformer le secteur de la mode avec leur propre sens du style, leur intelligence et leur travail acharné.

Stine joue Drew, le mari sexy et charismatique de Gela, acteur / musicien. Coffey joue Jeff, le mari de Pam, un cinéaste indépendant talentueux, intelligent, drôle et le meilleur champion de sa femme. Axelrod joue Sheila, le brave et brillant représentant des ventes de New York pour Juicy. Bedian joue Hafiza, Le découpeur de motifs mystérieux et hautement qualifié de Juicy.

Zumbado joue Juana, le travailleur, gestionnaire sans fioritures de Entrepôt juteux. Ils ont choisi Patti, une jeune femme au style rock and roll, qui est la première créatrice de Juteux. Payton jouera Lucy«Une femme extravertie qui devient la courageuse ambassadrice de la marque Juicy.

Date limite