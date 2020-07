OnePlus Nord peut avoir un système de caméra quadruple 48MP

Le Nord peut inclure une configuration de caméra arrière quadruple mise en évidence par un capteur principal de 48 MP.

Il comprendrait également un objectif grand angle 8MP, un appareil photo macro 5MP et une caméra portrait 2MP.

Ce ne serait pas aussi haute résolution que les rumeurs précédentes le suggéraient.

La matrice de caméras arrière du OnePlus Nord n’est peut-être pas aussi élaborée qu’on le pensait à première vue.

Une Android Central La source affirme que le téléphone OnePlus le plus abordable offrira un système de caméra quadruple à l’arrière avec un capteur principal 48MP, un objectif grand angle 8MP, un macro shooter 5MP et une caméra portrait 2MP. Ce serait bien loin de la caméra principale 64MP et de la caméra grand angle 16MP rumeurs plus tôt, mais la caméra macro serait un ajout bienvenu.

Le co-fondateur de OnePlus, Carl Pei, avait vanté la photographie de «niveau phare», bien que vous deviez attendre le bon moment pour tester cette affirmation.

La rumeur veut que le Nord propose des spécifications musclées pour son prix inférieur à 500 $ avec une puce Snapdragon 765G, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 4 300 mAh. Il est également supposé avoir un écran de 6,5 pouces à 90 Hz avec un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran.

La société a confirmé qu’elle dévoilera le Nord le 21 juillet à 10h00 Eastern. OnePlus ignore l’Amérique du Nord pour ce lancement inaugural du Nord et se concentrera plutôt sur des endroits comme l’Europe et l’Inde. Pour l’instant, au moins, le OnePlus 8 est aussi proche que possible d’un tout nouveau téléphone OnePlus pour les petits budgets.

Prochain: C’est pourquoi le OnePlus Nord ne vient pas aux États-Unis.