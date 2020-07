L’utilisation de masques pendant la pandémie de grippe espagnole, 1918

Dès la première reconnaissance qu’une forme plus mortelle de grippe se propageait rapidement à l’automne 1918, les autorités américaines de santé publique ont recommandé des masques pour les médecins, les infirmières et toute personne s’occupant de patients grippés.

Les journaux ont fourni des instructions sur «Comment fabriquer des masques à la maison» et publié des photographies d’infirmières masquées. Les masques n’étaient qu’une des «interventions non pharmaceutiques» ou des politiques de «distanciation sociale», pour utiliser des termes modernes, adoptées pour contenir l’épidémie, avec la fermeture des écoles, l’interdiction des rassemblements publics et le conseil en matière de changement de comportement personnel.

Cependant, de nombreuses personnes ont refusé de les porter pendant la grippe espagnole de 1918, affirmant que l’application des masques mandatée par le gouvernement violait leurs libertés civiles. Une «Ligue anti-masque» a même été formée à San Francisco pour protester contre la législation.

Il s’avère que les hommes avaient besoin d’être plus convaincants que les femmes pour écouter les conseils des responsables de la santé publique. Certains hommes ont associé les masques à la féminité, et des comportements tels que crachats, toux imprudente et autrement le rejet de l’hygiène ont fait des hommes les «maillons faibles de la discipline hygiénique» pendant la pandémie de 1918, selon un rapport de 2010 publié dans la US National Library of Medicine. Pour cette raison, les dirigeants de la santé publique ont renommé les soins personnels comme une démonstration de patriotisme et du devoir de forcer les hommes à porter des masques.

«La pandémie de grippe a offert un moment d’enseignement dans lequel la résistance masculine aux règles d’hygiène associées aux mères, aux instituteurs et aux enseignants du dimanche pourrait être remplacée par une forme de santé publique plus moderne et virile, imprégnée de discipline, de patriotisme et de responsabilité personnelle». lit le rapport.

Le passage de la recommandation de masques aux prestataires de soins de santé à l’encouragement et même à l’exigence de masques en public s’est fait progressivement et de manière incohérente. Plus célèbre, San Francisco, en Californie, ainsi que d’autres villes occidentales telles que Seattle, Washington, Juneau, Alaska et Phoenix, Arizona, ont adopté des lois exigeant des masques en public.

Les contrevenants pourraient être condamnés à une amende, à une amende et emprisonnés. En quelques semaines, cependant, à mesure que le nombre de cas et de décès diminuait, les recommandations et même les réglementations concernant le port des masques étaient assouplies puis éliminées.

Les masques ont-ils empêché la propagation de la grippe espagnole?

Les experts examinant les preuves de 1918 ont conclu que les masques antigrippaux ne contrôlaient pas l’infection. En décembre 1918, l’American Public Health Association a recommandé que le «port de masques appropriés» soit obligatoire pour le personnel médical, les professions telles que «barbiers, dentistes, etc.» et «tous ceux qui sont directement exposés à l’infection».

Le comité a également conclu, cependant, que les preuves «quant aux résultats bénéfiques résultant du port forcé de masques par l’ensemble de la population à tout moment étaient contradictoires», et le comité n’a donc pas recommandé «l’adoption généralisée de cette pratique». Le comité a recommandé que les personnes «qui désirent porter des masques» soient «informées de la façon de fabriquer et de porter des masques appropriés, et encouragées à le faire».

En 1919, l’étude de Wilfred Kellogg pour le California State Board of Health concluait que les ordonnances sur les masques «appliquées de force à des communautés entières» ne réduisaient pas les cas et les décès, comme le confirment les comparaisons de villes ayant des politiques largement divergentes en matière de masquage.

Les masques étaient le plus souvent utilisés en public, là où ils étaient les moins efficaces, alors que les masques étaient retirés lorsque les gens entraient à l’intérieur pour travailler ou socialiser, là où ils étaient le plus susceptibles d’être infectés. Kellogg a trouvé les preuves convaincantes: «L’affaire contre le masque en tant que mesure d’application obligatoire pour le contrôle des épidémies semble être complète.»

Dans une étude approfondie publiée en 1921, Warren T. Vaughn a déclaré que «l’efficacité des masques faciaux est toujours remise en question». Le problème était le comportement humain: les masques étaient utilisés jusqu’à ce qu’ils soient sales, portés d’une manière qui n’offrait que peu ou pas de protection, et les lois obligatoires ne surmontaient pas «l’échec de la coopération de la part du public». La conclusion qui donne à réfléchir de Vaughn: «Il est prudent de dire que le masque facial utilisé était un échec.»

En 1927, l’étude définitive d’Edwin Jordan, publiée dans le Journal of the American Medical Association sous forme d’une série d’articles puis sous forme de livre, a déterminé que les masques étaient efficaces lorsqu’ils étaient portés par des patients déjà malades ou par ceux directement exposés aux victimes, y compris les infirmières et médecins.

La Jordanie a également reconnu, cependant, que «les masques sont inconfortables et peu pratiques, comme toute personne qui les a portés peut en témoigner» et exige beaucoup de «discipline, qu’elle s’impose ou autre». Jordan est parvenu à une conclusion plus prudente: «L’effet du port de masque dans l’ensemble de la communauté n’est pas facile à déterminer.»

La mortalité de la grippe espagnole

La grippe espagnole a infecté environ 500 millions de personnes, soit environ un tiers de la population mondiale. Les estimations du nombre de personnes infectées décédées varient considérablement, mais la grippe est malgré tout considérée comme l’une des pandémies les plus meurtrières de l’histoire. Une estimation de 1991 indique que le virus a tué entre 25 et 39 millions de personnes.

Une estimation de 2005 a estimé le nombre de morts à 50 millions (environ 3% de la population mondiale), et peut-être jusqu’à 100 millions (plus de 5%). Cependant, une réévaluation en 2018 a estimé le total à environ 17 millions, bien que cela ait été contesté. Avec une population mondiale de 1,8 à 1,9 milliard d’habitants, ces estimations correspondent à entre 1 et 6 pour cent de la population.

(Crédit photo: The LIFE Images Collection via Getty / Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis / Archives nationales / Atlantic Magazine / Texte: «Les masques contre la grippe ont échoué en 1918, mais nous en avons besoin maintenant», Blog des affaires de santé, 12 mai 2020. / Entreprise Insider).