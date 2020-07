TimTheTatman est déçu de ne pas pouvoir jouer avec le Dr Disrespect

TimTheTatman et Dr Disrespect n’étaient pas le type de streamers qui avaient l’habitude de jouer les uns avec les autres au quotidien. Mais aujourd’hui, sur le stream de Tim, il a exprimé à quel point il lui manquait de pouvoir jouer avec le streamer désormais interdit.

Doc a été interdit sur Twitch pour des raisons encore inconnues il y a un peu plus d’un mois et la plate-forme n’a pas révélé pourquoi. De plus, le Dr Disrespect a révélé dans des interviews plus tôt ce mois-ci qu’il ne savait pas non plus pourquoi il était banni.

Alors que le mystère continue, les créateurs de contenu comme TimTheTatman ne peuvent s’empêcher de manquer de jouer avec le Dr Disrespect.

« Parce qu’il est interdit sur Twitch, je ne peux pas techniquement jouer avec lui, et vous savez, c’est mon copain », a-t-il déclaré. «Mais je ne fais pas les règles, mon frère, malheureusement. Pour reprendre les mots de Doc, c’est hors de ma portée.

Tim et le Dr Disrespect ne jouaient pas régulièrement à des partenaires, en grande partie en raison de leurs horaires de diffusion contradictoires, mais ils ont passé une bonne partie du temps à faire équipe de temps en temps lorsque leurs horaires se chevauchaient.

Sur la base de la réponse de Tim aux questions de chat concernant le Dr Disrespect, il ne semble pas savoir exactement pourquoi Doc est banni. Mais il est assez clair qu’il manque de pouvoir créer du contenu et plaisanter avec le personnage hilarant narcissique.

Au cours du mois dernier, le Dr Disrespect n’a publié que quelques publications sur les réseaux sociaux. Plus particulièrement, il a fait une vidéo sur Twitter de lui en train de chanter « c’est hors de mes mains, mais je suis toujours en contrôle. »

À peu près à la même époque, le Dr Disrespect a fait une série d’entretiens avec diverses publications, affirmant qu’il ne savait pas pourquoi il avait été banni et qu’il «faisait face à beaucoup de stress et d’anxiété».

