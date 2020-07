Économisez plus de 30 $ sur cette station d’accueil Dell pour une connectivité supplémentaire pour ordinateur portable

Nous ne possédons pas tous l’un des meilleurs PC de jeu ou une station de travail de bureau à part entière. Le matériel d’ordinateur portable ayant récemment pris son envol et offrant souvent un excellent rapport qualité-prix, de nombreuses configurations de travail à domicile et de jeu consistent désormais en un simple combo « ordinateur portable et souris » (ou même simplement « ordinateur portable »).

Mais que faire si vous souhaitez connecter plusieurs moniteurs à votre configuration? Et si vous avez besoin des ports supplémentaires qui ne sont pas souvent fournis avec ces ordinateurs portables ultra-minces? Ne vous inquiétez pas, Dell est là pour vous!

La station d’accueil Dell D3100 vous offre la possibilité de transformer votre ordinateur portable en une station de travail ou de jeu complète. Branchez-le simplement sur le port USB de votre ordinateur portable et vous aurez accès à une multitude d’autres ports d’entrée et de sortie, vous permettant de connecter jusqu’à trois écrans d’une résolution allant jusqu’à 4K, de vous connecter à Internet via Ethernet, de connecter des haut-parleurs, etc. Il se vend généralement 170 $, mais avec cette réduction de 32,99 $ (19%) sur le site américain d’Amazon (en rupture de stock sur Amazon UK), vous pouvez le récupérer pour seulement 137 $.

Par expérience personnelle, je peux attester des améliorations de productivité qu’une configuration multi-écrans peut apporter. Peut-être que vous travaillez avec un ordinateur portable, possédez quelques-uns des meilleurs moniteurs de jeu et aimez parfois travailler à votre bureau, parfois dans le salon et parfois dans le jardin. Dans ce scénario, avec la station d’accueil D3100 déjà connectée à tous les appareils de votre station de travail sur votre bureau (écrans, haut-parleurs, webcam, microphone, etc.), vous pouvez simplement brancher votre ordinateur portable sur la station d’accueil lorsque vous revenez à votre bureau. fissuration.

Acheter maintenant

Pour être précis, voici maintenant les interfaces de la station d’accueil Dell D3100:

2x USB 2.0 (type A)

3 ports USB 3.0 SuperSpeed ​​(type A)

2x HDMI

1x DisplayPort

1 x Gigabit Ethernet

1x audio 3,5 mm

1 port USB 3.0 SuperSpeed ​​(type B)

Et il comprend un adaptateur HDMI vers DVI et un câble USB SuperSpeed.

Les ordinateurs portables – en particulier les ordinateurs portables de jeu – peuvent être fantastiques et très performants ces jours-ci, mais ils ont également tendance à être un peu rares en ce qui concerne les interfaces. Le D3100 est la solution parfaite à cela, vous donnant la possibilité d’avoir une connectivité de bureau complète (et, en fait, il offre probablement plus d’options de connectivité que de nombreux ordinateurs de bureau) sans sacrifier la portabilité des ordinateurs portables. Ajoutez la réduction et vous bénéficierez d’une mise à niveau de grande valeur pour la configuration de votre ordinateur portable.

Partager : Tweet