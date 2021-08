Lucifer saison 6 : Retour confirmé de Jimmy Barnes en quête de vengeance

in

Des images récentes de la saison 6 de Lucifer ont montré le retour de l’un des personnages de la première saison, Jimmy Barnes. Mais, il semble que son retour sera pour se venger après les récents événements qui se sont produits avec lui.

Lucifer, la série populaire de Netflix, se prépare à la première de sa sixième et dernière saison. Cependant, les images récentes qui ont été révélées du nouveau volet, il semble que nous verrons l’un des personnages qui était dans les premiers volets, Jimmy Barnes (John Pankow). Mais qu’est-ce qui le ramène ?

Jimmy Barnes est apparu dans la première saison de la série en tant que fiancé de l’ancien personnage Delilah (AnnaLynne McCord), mais leur histoire n’a pas connu de fin heureuse après qu’il ait ordonné son assassinat avec du poison.

Plus tard, lorsqu’il a épousé une autre femme, Lucifer (Tom Ellis) a interrompu la procédure et a démasqué le méchant comme étant le meurtrier de son ami, montrant qu’il était un démon et le terrifiant de peur. Mais son retour pourrait-il être celui de la vengeance ?

Selon les nouvelles images promotionnelles de la saison 6 de Lucifer, Jimmy apparaîtra dans l’épisode 3, bien qu’il semble que ce ne sera pas dans une quête de vengeance, mais pour parler de son passé traumatique qui l’a conduit à devenir ce qu’il est aujourd’hui.

Cependant, un autre fait qui doit encore être confirmé est de savoir si c’est la seule version du méchant que les téléspectateurs verront, en raison du fait qu’il n’a pas été montré depuis la première saison de Lucifer en 2016.

“Le tueur du pilote de la série surnaturelle, le producteur de musique Jimmy Barnes, joue un rôle central dans l’un des premiers épisodes”, a révélé le site TVLine.

Pour l’instant, Netflix a confirmé que la saison 6 de Lucifer sera diffusée le vendredi 10 septembre. Les saisons précédentes sont d’ores et déjà disponibles en streaming.