La fin de Disparu à jamais expliquée : Fred est-il mort ? Guillaume et Nora finissent-ils ensemble ?

Disparu à jamais de Netflix est une mini-série française basée sur le roman du même nom de Harlan Coben. Le thriller suit Guillaume, dont la petite amie disparaît mystérieusement peu de temps après qu’il lui ait proposé. Une enquête sur ses allées et venues mène notre héros dans les sombres crevasses de sa propre histoire familiale inquiétante et découvre de sombres secrets sur la femme qu’il était sur le point d’épouser. La série équilibre bien l’intrigue et l’émotion, chaque épisode se concentrant sur l’histoire d’un personnage particulier. Si cela vous a permis de vous investir dans le sort des personnes impliquées, alors vous devez vous demander comment tout cela s’est passé pour elles. Et qu’est-il arrivé au chauve menaçant qui suivait Guillaume ? Regardons de plus près la fin de Disparu à jamais.

Attention, cet article contient des spoilers sur al série Disparu à jamais

Récap / Résumé de Disparu à jamais

L’histoire s’ouvre avec Guillaume pensant à la nuit où son frère Fred et son ex-petite amie Sonia ont été tués. Dans un flashback, on voit Fred se battre avec un homme chauve, qui le poursuit avec une arme à feu. Les deux atteignent une falaise où l’homme chauve tire plusieurs balles et Fred tombe à l’eau. Guillaume se rend alors chez son voisin, où il retrouve Inès, la sœur cadette de Sonia, fixant le cadavre de son grand frère flottant dans la piscine. Peu de temps après, on voit la jeune Inès enterrer le téléphone de Sonia dans son jardin.

De retour dans le présent, Guillaume assiste aux obsèques de sa mère et propose à sa petite amie Judith peu de temps après. Elle accepte mais, sous prétexte de travail, s’enfuit. Lorsque Guillaume rentre à la maison, il remarque que toutes ses affaires ont disparu et ne parvient pas à la contacter. Alors qu’il commence à revenir sur ses pas avec l’aide de son ami et collègue Daco, il découvre que Judith aurait pu avoir une fille nommée Alice. Peu de temps après, il est informé par la police que Judith a été retrouvée assassinée dans un appartement à Ivry. Il assiste à ses funérailles, seulement pour se rendre compte que la femme dans le cercueil n’est pas sa petite amie.

Dans un flashback parallèle, nous voyons que la petite amie de Guillaume s’appelle en fait Nora et avait un mari violent avant de rencontrer notre héros. Lorsque le mari est venu la chercher au refuge où elle se réfugiait, il a été tué par Fred, qui, s’avère, est toujours vivant et se cache. Il est lentement révélé que Fred a échappé à son tueur et a ensuite déménagé en Italie, où il a épousé une femme nommée Judith (celle dans le cercueil). Pour aider Nora à s’échapper, il lui donne le passeport de Judith et lui dit de fuir en France, où elle rencontre Guillaume. De retour dans le présent, le petit ami désemparé commence lentement à se rendre compte que sa petite amie a plusieurs identités et la retrouve finalement dans un hôtel, où elle attend pour prendre un vol. Cependant, Nora (car c’est le vrai nom de la petite amie de Guillaume) se fait kidnapper par le sinistre chauve qui tire sur Fred au début de la série.

Fin de Disparu à jamais : Fred est-il toujours en vie ?

L’épisode final plonge dans l’histoire de Fred. Longtemps considéré comme mort, il est révélé qu’il a eu une enfance troublée à cause de son père autoritaire, qui l’a forcé à exceller au tennis. À travers des coups et des disputes répétés, on nous montre comment un jeune Fred s’éloigne de plus en plus de sa famille et commence à se droguer avec ses amis de lycée Kessler et Ostertag. Les enfants sont impliqués dans le meurtre d’un tyran, pour lequel Ostertag va en prison pendant de nombreuses années et n’est libéré qu’une fois qu’il a atteint l’âge adulte. Entre-temps, Fred et Kessler ont créé une entreprise de trafic de drogue, dans laquelle ils ont également employé Sonia. Cependant, lorsque la police capture Fred, il rend ses collègues, ce qui explique pourquoi Kessler et Ostertag sont après lui.

De retour dans le présent, Fred revient enfin aux côtés de Guillaume et l’aide à retrouver Nora kidnappée. Ils la trouvent dans le parking de Kessler et Kessler est tué dans le processus. Ostertag apparaît alors et informe Guillaume que c’est en fait son frère Fred qui a assassiné Sonia, et il est révélé qu’Ostertag et Sonia s’aimaient, c’est pourquoi l’homme a tenté de tuer Fred après que Fred ait noyé Sonia dans la piscine. Dans le feu de l’action, Guillaume tire sur son frère et la finale de la saison se termine avec notre héros et Nora rencontrant Alice et l’informant que sa mère et son père sont maintenant ensemble.

Les scènes de clôture confirment que Fred est mort. Sa femme Judith est tuée plus tôt par les hommes de Kesseler, et donc, quand Guillaume dit à la jeune Alice que ses parents sont ensemble, il veut dire que son père, comme sa mère, est également décédé. Ironiquement, après avoir cru pendant la majeure partie de sa vie que son frère aîné était mort et avoir été brièvement réuni avec lui, Guillaume finit par tuer Fred à la place des hommes qui étaient en fait après sa vie. Encore plus poétique est le fait que Guillaume n’a jamais tiré avec une arme à feu auparavant, et la balle mortelle qu’il met dans son frère est la première (et peut-être la dernière) balle qu’il tirera. À plusieurs reprises, le héros a été qualifié de « saint » doux pour son besoin perpétuel d’aider les autres.

Guillaume tue son frère sous l’impulsion du moment où Fred tente de tirer sur Ostertag. Bien qu’il soit difficile de deviner s’il tuerait son frère dans une autre situation, cela semble être la seule solution à l’impasse entre lui, Fred et Ostertag. S’il avait laissé Fred vivant, il y aurait probablement eu une bataille à mort entre les amis de l’école devenus ennemis, et dans le chaos, Guillaume et Nora auraient également pu être abattus. À un niveau plus profond, une fois qu’il se rend compte que son frère est, en fait, un monstre égoïste qui a tué Sonia et jeté ses associés sous le bus pour sauver sa propre peau, Guillaume se rend probablement compte que Fred n’est pas celui qu’il pensait être, ce qui l’aide peut-être à justifier ses actions.

Guillaume et Nora finissent-ils ensemble ?

Contre toute attente, Guillaume et Nora finissent ensemble. Plus important encore, alors que nous voyons la police arriver sur les lieux du point culminant, il semble qu’après des années de fuite, Nora sera désormais en mesure de mener une vie relativement normale sous sa véritable identité. Fred étant mort, elle n’a plus à garder le secret sur la façon dont il l’a aidée. De plus, Nora était en fuite pour être une complice possible du meurtre de son mari, commis par Fred. Une fois de plus, les crimes de Fred étant maintenant révélés au grand jour, le nom de Nora est probablement blanchi.

Avec Guillaume et Nora photographiés ensemble dans les scènes finales, il semble que les deux vont peut-être construire une vie ensemble. L’expérience de notre héros en tant que travailleur social aidant des jeunes en difficulté fait également de lui un partenaire idéal pour Nora, qui a eu une vie traumatisante pendant de nombreuses années, d’abord avec son mari violent, puis en fuite sous une fausse identité. Il semble également qu’ils pourraient adopter la fille de Fred, Alice, qui est maintenant orpheline mais est très attachée à Nora, qui la gardait dans le refuge en Italie.

Qui est la vraie Judith ? Alice est-elle sa fille ?

Pour la première moitié de l’émission, nous connaissons la petite amie de Guillaume sous le nom de Judith. Cependant, il est révélé que son vrai nom est Nora, et la vraie Judith, dont Daco et Guillaume assistent aux funérailles, est la femme de Fred. Il est révélé de manière alléchante comment Judith était une prostituée que Fred a sauvée avec l’aide de ses associés violents. Les deux ont ensuite eu une fille nommée Alice et se cachaient des autorités françaises dans un refuge en Italie où ils ont rencontré Nora, qui se cachait de son mari violent.

Après avoir tué le mari de Nora quand il vient la chercher, Fred lui donne le passeport de Judith et lui dit de fuir en France, où Nora (sous l’identité de Judith) rencontre Guillaume, et les deux tombent amoureux. Par conséquent, la vraie Judith est la défunte épouse de Fred, que les hommes de Kessler ont tuée pour se venger de Fred qui a vendu Kessler et Ostertag aux flics. Alice, qui s’est rapprochée de Nora pendant leur séjour au refuge, est la fille de Fred et Judith et la nièce de Guillaume.

Qu’arrive-t-il à Ostertag ?

Ostertag a une enfance troublée au cours de laquelle il est victime d’intimidation à l’école et négligé par son père alcoolique. Fred et Kessler, pour tenter de l’aider, assassinent son tyran, pour lequel Ostertag est envoyé en prison pendant de nombreuses années, et le riche père de Fred indemnise financièrement le père du pauvre garçon. Par conséquent, à sa sortie de prison, Ostertag, maintenant adulte, se dirige rapidement vers la caravane de son père (où il voit une BMW garée à l’extérieur, de toute évidence un cadeau du père de Fred au lieu de « compensation » pour avoir abandonné son fils) et tue rapidement l’alcoolique vieillissant.

Le point culminant de l’émission révèle qu’Ostertag aimait Sonia, qui a apparemment rendu ce sentiment. Par conséquent, lorsque Fred l’a tuée, Ostertag a tenté de lui tirer dessus mais a échoué. On ne nous montre pas ce qui arrive à l’homme tragique après l’impasse décisive entre lui, Fred et Guillaume. Cependant, étant la silhouette sombre qu’il est, il est fort probable qu’il s’échappe avant l’arrivée de la police et évite avec succès la capture. Maintenant que Guillaume a fait ce qu’Ostertag essayait de faire (tuer Fred), il est peu probable que la rivalité se poursuive. Par conséquent, Ostertag restera probablement en fuite mais ne dérangera plus Guillaume et Nora.