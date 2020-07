L’Open de Palerme pour marquer le retour du tennis – Tennis

Elisabeth Moss collaborera avec Leonardo DiCaprio sur son nouveau projet télévisé. L’actrice de ‘Mad Men’ et ‘Top of the Lake’ sera la vedette de ‘Shining Girls’, l’adaptation du roman du même nom de Lauren Beukes paru en 2013, qui a reçu le feu vert d’Apple pour être développé en série. De plus, Moss servira de […] Plus

Partager : Tweet