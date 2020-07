Liverpool prend contact pour signer Ozan Kabak de Schalke – .

EOL Siège pivotant Contact permanent Dossier tissu réglable en

Mobilier d'intérieur Meuble de bureau Chaise et fauteuil de bureau EOL, description du produit Qualité et confort Ce fauteuil de bureau signé EOL offre un confort ferme et une grande longévité. Equipé d'un dossier ainsi que d'une assise réglables en hauteur, il offre une bonne ergonomie au quotidien. Le