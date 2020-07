Kevin Hart ne peut pas s’arrêter, n’arrêtera pas de se moquer des films d’action de Dwayne Johnson

CALLIGRAM Livre N°56 MAX NE VEUT PAS SE LAVER

N° 56 Max ne veut pas se laver Max est dégoûtant : il fait pipi dans le bain, ne se lave pas les dents... On le fuit ! Ce livre parle de la propreté et de la saleté. Il montre que sans en faire une obsession, on peut trouver du plaisir à être propre et à s?occuper de son corps.