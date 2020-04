Live Action ONE-PUNCH MAN Movie in Development from VENOM Writers & Producer

Crédit: Yusuke Murata (VIZ Media)



Un film en direct basé sur One-Punch Man est en développement par les scénaristes et producteur principal de Sony Pictures ‘ Venin, selon Variété. Les écrivains Scott Rosenberg et Jeff Pinkner auraient retrouvé les producteurs vétérans de Marvel Avi et Ari Arad sur ce film pour Sony.

Débuts à l’origine en tant que webcomic, manga-ka ONE’s One-Punch Man est rapidement passé du Web à l’imprimé, et s’est également développé en une franchise à succès d’anime et de jeux vidéo.

Variété rapporte que Sony est « très haut » sur One-Punch Man comme une autre franchise pour le studio de cinéma.