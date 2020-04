James Gunn partage une mixtape bonus pour Spotify

James Gunn, directeur du gardiens de la Galaxie franchise, a une autre surprise pour les fans. Il a décidé de compiler une mixtape des chansons préférées de Meredith Quill. Laura Haddock l’a jouée dans les films, Meredith était celle de Peter Quill (Chris Pratt) mère. Le voyage de Peter pour devenir Starlord a commencé peu de temps après que le jeune garçon se soit précipité hors du lit de mort de sa mère submergé par le chagrin. À la sortie de gardiens de la Galaxie (2014) et sa suite Vol. 2 (2017), Gunn a compilé ses favoris d’enfance avec chaque film respectif. Il a surnommé les bandes sonores comme des mixtapes.

Parmi les pistes les plus populaires pour promouvoir les films figurent Blue Swede’s « Accroché à un sentiment » et « Fox on the Run » de Sweet. Gunn a annoncé la sortie de la mixtape de Meredith via Instagram. « Aujourd’hui, j’ai ajouté le mélange complet complet de Meredith Quill à mon compte Spotify pour votre plaisir », a écrit Gunn. « Cela fait partie de la liste des chansons que Meredith Quill adorait et dont j’ai choisi les chansons pour les bandes sonores des Guardians of the Galaxy Vol 1 et 2. »

Gunn raconte l’histoire derrière le mix de Meredith Quill

Gunn a rejoint diverses célébrités, encourageant ceux qui souffrent d’isolement. Il a décidé de donner un petit plus à gardiens de la Galaxie « Certaines de ces chansons sont presque entrées dans le film ( » She’s Gone « ) et d’autres que j’ai toujours voulu utiliser, mais je n’ai jamais pu trouver le bon endroit pour elles. Quoi qu’il en soit, je n’ai jamais eu l’intention de partager ces chansons, car je pourrait les utiliser dans de futurs films. Mais je pense que la nécessité pour nous tous d’avoir de la joie en ces temps difficiles l’emporte sur tout cela. » Parmi les artistes inclus dans la playlist: Nuit des trois chiens, Barry White, Stevie Wonder, T.Rex, et Bob Seger. Gunn commence Gardiens de la Galaxie Vol 3 quand il termine avec son engagement envers Warner Bros / DC The Suicide Squad. La mixtape est disponible pour écouter sur Spotify.