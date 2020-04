The Last Dance Ratings gagne gros pour le programme / film sans sport d’ESPN

Le week-end dernier, ESPN a débuté les deux premiers épisodes de la série documentaire attendue La dernière dance, une chronique de la superstar de la NBA Michael Jordan et le Chicago Bulls comme ils ont fait une course pour ce qui allait devenir leur dernière saison de championnat. La première a été reportée à avril à partir de juin, car ESPN a désespérément besoin de programmation en raison du manque de sports dans le monde, et cela a plutôt bien fonctionné pour eux car c’est maintenant leur documentaire le plus regardé.

ESPN a un communiqué de presse annonçant La dernière dance les cotes, qui étaient en moyenne de 6,1 millions de téléspectateurs pour les deux premiers épisodes sur ESPN et ESPN 2 (ce dernier diffusant une version plus familiale avec un langage moins salé). Le premier épisode a commencé avec 6,3 millions, mais apparemment, certaines personnes n’ont pas suivi le deuxième épisode, qui a chuté un peu à 5,8 millions de téléspectateurs. C’était encore suffisant pour faire de la série la première des deux émissions de contenu original les plus vues sur les réseaux ESPN depuis 2004, et il n’a eu aucun problème à surpasser le film documentaire de 2012 Tu ne connais pas Bo, qui a attiré 3,6 millions de téléspectateurs.

En 2020, La dernière dance est maintenant le programme le plus regardé depuis le match de championnat national de football universitaire, qui a attiré un nombre gargantuesque de 25,5 millions de téléspectateurs. Cela en fait la télédiffusion la plus regardée à travers la diffusion et le câble dans les données démographiques clés 18-49 depuis l’arrêt des sports le mois dernier.

Il n’est pas surprenant que le premier marché des La dernière dance n’était autre que Chicago, suivi de Raleigh-Durham (depuis que Michael Jordan a joué au ballon collégial en Caroline du Nord) dans la fente # 2. Charlotte, où Michael Jordan possède l’équipe de basket-ball professionnelle des Charlotte Hornets, faisait également partie des cinq premiers marchés.

Si vous n’avez pas regardé La dernière dance, c’est un événement télévisé incontournable. Réalisateur Jason Hehir a mis en place un chronique fascinante de l’un des moments les plus passionnants du basket-ball professionnel, après le plus grand joueur de basket-ball de tous les temps, lorsqu’il était entouré de certains des joueurs les plus talentueux que le sport ait jamais vus. Il offre un regard incroyable et complet sur l’héritage des Chicago Bulls des années 1990.

La dernière dance continuera avec de nouveaux épisodes tous les dimanches sur ESPN et ESPN2 à 21h00. EST jusqu’au 17 mai.

Dimanche 26 avril 9: oo P.M. ET – Épisodes 3 et 4

– Épisodes 3 et 4 Dimanche 3 mai, 9 h: oo P.M. ET – Épisodes 5 et 6

– Épisodes 5 et 6 Dimanche 10 mai, 9 h: oo P.M. ET – Épisodes 7 et 8

– Épisodes 7 et 8 Dimanche 17 mai, 9 h: oo P.M. ET – Épisodes 9 et 10

Si vous avez manqué les deux premiers épisodes, vous pouvez vous inscrire à Hulu avec Live TV et les regarder à la demande ou obtenir l’application ESPN avec ESPN +. Si vous êtes en dehors des États-Unis, La dernière dance est disponible sur Netflix.

