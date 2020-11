Liste partielle des trophées / succès Cyberpunk 2077 divulgués (spoilers)

Une liste partielle de Cyberpunk 2077 des trophées et des réalisations ont été divulgués via la plate-forme de distribution numérique, GOG. Comme l’a rapporté le célèbre rédacteur de guides PowerPyx, le jeu est livré avec 45 trophées: un Platine, un Or, 17 Argent et 26 Bronze. Leurs valeurs ne sont pas encore connues et 14 trophées liés à l’histoire sont actuellement cachés.

Consultez la liste ci-dessous, mais X si vous ne voulez pas de spoilers.

Platine

Gagnez tous les autres trophées dans Cyberpunk 2077

Lumières de la ville

Terminez tous les concerts et les Hustles du scanner NCPD dans le centre-ville.

Conversion du corps entier

Installez au moins un implant dans chaque système et partie du corps.

De même pour toi

Tuez ou neutraliser un ennemi qui vous a lancé une grenade.

Le fou errant

Trouvez tous les graffitis de tarot.

Autojock

Achetez tous les véhicules disponibles à l’achat.

Frequent Flyer

Trouvez tous les dataterms de voyage rapide.

Gun Fu

Tuer ou neutraliser 3 ennemis en succession rapide avec un revolver ou un pistolet en combat rapproché.

Pistolero

Tirez sur une grenade ennemie en l’air avec un revolver.

Maître Artisan

Fabriquez 3 objets légendaires.

Je suis la loi

Terminez toutes les observations Cyberpsycho.

Rues moyennes

Terminez tous les concerts et NCPD Scanner Hustles à Heywood.

Petit Tokyo

Terminez tous les concerts et NCPD Scanner Hustles à Westbrook.

Attaque de l’arbre de Noël

Terminez un protocole de violation avec un minimum de 3 démons téléchargés.

Mort ou vif

Tuer ou neutraliser 50 ennemis pendant que le temps est ralenti.

Doit être des rats

Effectuez 30 fois le quickhack Distract Enemies sans attirer l’attention sur vous.

Stupéfiant

Récupérez tous les objets ayant appartenu à Johnny Silverhand.

La terre des déchets

Terminez tous les concerts et NCPD Scanner Hustles dans les Badlands.

Démon dans la coquille

Tuer ou neutraliser 3 ennemis avec un quickhack «Detonate Grenade».

Méthode de Stanislavski

Utilisez une option de dialogue liée au chemin de vie de V. 10 fois.

Dix sur dix

Atteignez le niveau maximum dans n’importe quelle compétence.

Atterrissage brutal

Pendant que le cyberware Berserk est actif, effectuez un Superhero Landing pour tuer ou neutraliser 2 ennemis.

Le monde

Terminez le scénario principal.

Salutations de Pacifica!

Terminez tous les concerts et NCPD Scanner Hustles à Pacifica.

La jungle

Terminez tous les concerts et NCPD Scanner Hustles à Saint-Domingue.

Vrai soldat

Tuez ou neutraliser 300 ennemis en utilisant des armes à distance.

Vrai guerrier

Tuez ou neutraliser 100 ennemis en utilisant des armes de mêlée.

Deux têtes, une balle

Tuer ou neutraliser 2 ennemis avec le même coup de fusil de sniper.

V pour Vendetta

Après vous être ressuscité avec Second Heart, tuez ou neutraliser l’ennemi qui vous a tué.

C’est élémentaire

Terminez tous les concerts et NCPD Scanner Hustles dans Watson.

Légende de l’au-delà

Atteignez le nombre maximum de crédits de rue.

Cyberpunk 2077 sortira le 10 décembre.

[Source: PowerPyx]