Les fans de Liverpool vont adorer ce que Jamie Carragher vient de dire à Chelsea – .

Photo de Peter Powell / Piscine via Getty Images

Les fans de Liverpool aimeront vraisemblablement ce que Jamie Carragher vient de tweeter sur le compte Twitter officiel de Chelsea.

Les Blues ont demandé à leurs abonnés de décrire leur moment préféré à Chelsea en deux mots, ce qui a incité Carragher à écrire une réponse brillante.

L’expert de Sky Sports a répondu: «Objectif fantôme».

Objectif fantôme. – Jamie Carragher (@ Carra23) 14 novembre 2020

Carragher fait bien sûr référence à la célèbre frappe de Luis Garcia contre les Londoniens de l’ouest en demi-finale de la Ligue des champions en 2005.

Comme le raconte la BBC, Milan Baros a battu Petr Cech au ballon d’Anfield en seulement quatre minutes, avant que l’Espagnol n’effectue un effort vers le but.

Photo de John Cocks / Liverpool FC via Getty Images

La rotation du ballon était suffisante pour l’amener vers le but, et malgré les coups de William Gallas, le ballon a été jugé avoir franchi la ligne malgré les protestations de Chelsea.

C’est pourquoi il est connu comme le «but fantôme».

Nous ne pensons pas que la réponse de Carragher soit le genre de chose que Chelsea espérait voir apparaître dans sa section commentaires après avoir tweeté la question.

Crédit photo doit lire ADRIAN DENNIS / AFP via Getty Images

Cependant, nous pensons que les fans de Liverpool vont adorer ce qu’il a répondu.

Liverpool a remporté la Ligue des champions dans les circonstances les plus dramatiques après le but fantôme de Garcia, après trois buts contre l’AC Milan pour gagner aux tirs au but.

Pour cette raison, il n’est pas étonnant que la frappe en demi-finale soit toujours au premier plan de l’esprit de Carragher lorsque Chelsea est impliqué.

