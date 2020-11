Tom Holland ne laissera pas Spider-Man 3 l’empêcher de regarder les maîtres

Production sur Sony et Marvel Studios ‘ Spider-Man 3 est en plein essor (sans jeu de mots), car les acteurs et l’équipe travaillent actuellement dur à Atlanta. Depuis le début du tournage, Tom Holland a fait vibrer les fans avec un certain nombre de photos amusantes des coulisses, bien qu’il ait pris soin de ne pas gâcher les détails majeurs. Bien sûr, au milieu de tout le travail, tout le monde a besoin d’un peu de temps d’arrêt de temps en temps, même Spidey lui-même. Alors la Hollande a récemment fait une pause pour regarder Les maîtres mais l’a fait de la manière la plus Spider-Man possible.