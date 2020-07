Liste des insectes 3D de Google: tous les bugs AR, de la libellule au frelon

Normalement, l’idée de bugs dans votre maison n’est pas très attrayante, mais Google vous permet désormais de les laisser entrer de manière sûre – et virtuelle – avec une nouvelle fonctionnalité de réalité augmentée (RA). l’outil pour visualiser les lions, tigres et autres animaux en 3D sur votre téléphone, mais il a maintenant été étendu aux insectes aussi.La newsletter i coupe le bruitVoici tout ce que vous devez savoir… Comment puis-je voir les insectes 3D sur mon téléphone «C’est simple, tout ce que vous avez à faire est de rechercher le nom de l’insecte dans Google. Sous les résultats de la recherche d’images et la description de Wikipedia, vous devriez voir une petite boîte qui se lit, par exemple, » Rencontrez un cerf-volant grandeur nature de près « . Après cela, une image 3D du bogue apparaîtra sur un fond blanc sur votre écran. Vous pouvez le faire pivoter pour l’afficher sous tous les angles. Si vous souhaitez le libérer dans votre maison, cliquez sur le bouton «Afficher dans votre espace», qui utilisera ensuite AR pour zapper l’image 3D dans votre propre environnement. Cela fonctionne comme Pokémon Go.Les insectes 3D se déplacent comme ils le feraient dans la vraie vie (Photo: Google) Vous pouvez ensuite capturer l’insecte sur des photos et des vidéos, et si vous avez un appareil Android, vous pourrez entendre les sons qu’il émet .Quels insectes puis-je voir? Il y a 23 insectes que vous pouvez voir et découvrir. Ce sont: Scarabée rhinocéros Scarabée hercule Coléoptère de l’Atlas Coléoptère du cerf Cerf géant Miyama Stag beetle Balle brillante Scarabée scarabée Jewel beetle Coccinelle Luciole Rosalia batesi Papillon machaon Papillon Morpho Atlas Mantis Sauterelle Libellule Frelon Robuste cigale Cigale brune Cigale d’époque Il y a déjà une cigale du soir. de mammifères, de reptiles, d’oiseaux et de poissons que vous pouvez voir de la même manière, du plus mignon (chiens, lapins) au terrifiant (baudroie). Sur quels appareils fonctionne-t-il? Pour accéder à cette fonction, votre appareil devra être compatible AR.Pour les utilisateurs d’Android, Google nécessite un système d’exploitation d’Android 7.0 ou version ultérieure, livré à l’origine avec le Google Play Store déjà installé et un accès Internet.Pour les utilisateurs d’iPhone, vous devez exécuter iOS 11.0 ou plus tard. Vous utiliserez probablement déjà iOS 11.0 ou une version ultérieure, mais si vous n’êtes pas sûr, accédez simplement à vos paramètres> général, puis appuyez sur mise à jour logicielle.S’il y a une mise à jour logicielle disponible, cliquez sur télécharger et installer.

Aedes Poudreuse manuelle AR BULB DUSTER guepes frelons La poudreuse manuelle AR BULB DUSTER dispose d'une chambre de poudre de 25g, une buse flexible de 25cm, une cuillère de remplissage et est livrée dans un étui de protection.- Son matériel souple permet une diffusion précise de la poudre sèche ...

ECODOO Insecticide Tous Insectes - 520 ml Cet Insecticide Universel Tous Insectes Ecodoo est efficace contre les insectes rampants et volants : mouches, moustiques, fourmis, blattes... Grâce à l'extrait de pyrèthre végétal, la substance active, qui agit sur le système nerveux des insectes, entraînant une paralysie immédiate et foudroyante. Garanti

Generic Strong flies traps bugs sticky board catching pucerons insectes pest gnat traps pealer Accessoires de jardin Generic Strong flies traps bugs sticky board catching pucerons insectes pest gnat traps pealer