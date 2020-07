Twist et contorsionner le monde à votre guise, maintenant disponible sur PS4

Au prix de 15,99 £ / 19,99 $



par Liam Croft il y a 47 minutes

Si vous recherchez un jeu de plateforme indépendant en 2D élégant pour passer le temps ce week-end, pourquoi ne pas découvrir le tout nouveau Naught sur PlayStation 4? Cette approche unique du saut et du fringant vous fera tordre l’environnement autour d’un minuscule personnage piégé dans des tunnels souterrains sombres, des labyrinthes et des repaires. Cela ressemble à un concept assez soigné et le meilleur à ce sujet est que Naught est lancé aujourd’hui sur PS4 pour 15,99 £ / 19,99 $.

40 niveaux différents pousseront vos capacités de plate-forme à leur limite tandis qu’une « histoire captivante avec un fort bagage émotionnel » est censée vous inciter à revenir pour plus. Il est basé sur des métaphores plutôt que sur la parole, vous devrez donc vous concentrer si vous voulez capturer chaque petit détail.

