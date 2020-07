L’Oppo Watch est un magnifique clone d’Apple Watch et se lance dans le monde entier

La montre Oppo alimentée par Wear OS sera lancée sur les marchés mondiaux à partir d’aujourd’hui, le 31 juillet.

La montre Oppo est la première montre intelligente avec un écran à double courbure.

Oppo a inclus des fonctionnalités intéressantes qui aideront probablement à prolonger la durée de vie de la batterie.

Oppo a dévoilé sa montre intelligente phare en mars dernier, mais elle n’a été lancée qu’en Chine et utilisait un système d’exploitation propriétaire. Maintenant, la montre Oppo est lancée dans le monde entier, et elle est très différente de la version réservée à la Chine.

Pour commencer, l’Oppo Watch exécute Wear OS, le système d’exploitation smartwatch de Google. Cela signifie qu’il a accès à des milliers d’applications, de cadrans de montre et d’un accès direct à Google Fit.

Oppo lance trois modèles d’Oppo Watch pour les marchés mondiaux: une version compatible LTE de 46 mm avec eSIM, une version uniquement Wi-Fi de 46 mm et une version uniquement Wi-Fi de 41 mm. Les modèles 46 mm sont à peu près les mêmes appareils – mis à part les différences de connectivité évidentes – tandis que le modèle 41 mm fait des sacrifices pour atteindre un prix inférieur. La surface arrière de la version 41 mm est uniquement en plastique, tandis que les modèles 46 mm sont également en céramique. La version plus petite a également une cote de résistance à l’eau de 3ATM, tandis que les modèles plus grands obtiennent une cote de 5ATM.

Je ne veux plus trop insister là-dessus (principalement parce que je l’ai déjà fait), mais bien que l’Oppo Watch soit un matériel carrément magnifique, je pense que beaucoup de gens seront détournés de son Apple Watch. -Conception de copie. Ces montres sont presque identiques, bien que l’Oppo Watch n’ait pas la belle couronne rotative comme la montre d’Apple.

Il existe d’autres différences de spécifications entre les deux tailles. La version 41 mm est livrée avec un écran AMOLED plus petit de 1,6 pouces avec une résolution inférieure de 320 x 360. La version plus grande a un écran de 1,9 pouces et une résolution supérieure de 402 x 476. Les trois versions ont des écrans incurvés sur les côtés gauche et droit. Nous n’aimons généralement pas les écrans en cascade sur les smartphones, mais nous ne pensons pas que cela causera des problèmes d’utilisation sur une smartwatch.

Oppo a également pu intégrer une batterie plus grande dans les variantes de 46 mm – cette version dispose d’une batterie de 430 mAh, qui, selon Oppo, durera 30 heures en utilisation normale ou 21 jours en mode économie d’énergie. La petite montre Oppo a une cellule de 300 mAh, qui durera 24 heures en utilisation normale ou 14 jours en mode économie d’énergie.

Les performances devraient être assez bonnes, quelle que soit la version que vous achetez. La montre Oppo est alimentée par le chipset Snapdragon Wear 3100 de Qualcomm, bien qu’elle ne dispose pas de la dernière puce 4100. Cela devrait être très bien – nous avons utilisé la puce 3100 Qualcomm sur la plupart des smartwatches 2019 et n’avons trouvé aucun problème de performances majeur. Il est également soutenu par 1 Go de RAM, ce qui devrait être plus que suffisant pour gérer Wear OS.

Oppo a inclus une autre puce sur l’Oppo Watch pour améliorer la durée de vie de la batterie. En mode smartwatch, l’Oppo Watch utilise la puce Snapdragon. Pour les tâches moins gourmandes en processeur, la montre passe au chipset Apollo 3 à économie d’énergie, qui, selon Oppo, se traduira par un meilleur équilibre entre haute performance et efficacité énergétique.

Et enfin, le fitness. La montre Oppo est livrée avec un GPS + GLONASS intégré et un capteur de fréquence cardiaque optique toujours allumé. Il peut suivre une variété d’activités avec Google Fit, et Oppo a inclus cinq modes d’entraînement avec coaching vocal: course de fitness, course de combustion des graisses, marche en plein air, cyclisme en plein air et natation.

Spécifications de la montre Oppo

Montre Oppo (46 mm)

Modèles LTE et Wi-Fi Montre Oppo (41 mm)

Wi-Fi uniquement Afficher AMOLED 1,91 pouces

Résolution 402 x 476

326ppi

Ratio écran / corps de 72,76%

500 lentes AMOLED de 1,6 pouces

Résolution 320 x 360

301ppi

Ratio écran / corps de 65,22%

500 lentes Processeur Qualcomm Snapdragon Wear 3300 Qualcomm Snapdragon Wear 3300 RAM 1 Go 1 Go Espace de rangement 8 Go 8 Go Batterie 430 mAh

Mode montre intelligente: autonomie de la batterie jusqu’à 30 heures

Mode économie d’énergie: jusqu’à 21 jours d’autonomie Chargement: 5V 1.5A

75 min. temps de charge 300 mAh

Mode montre intelligente: autonomie de la batterie jusqu’à 24 heures

Mode économie d’énergie: jusqu’à 14 jours d’autonomie Chargement: 5V 1.5A

75 min. temps de charge Résistance à l’eau 5ATM 3ATM Capteurs GPS, GLONASS

Capteur de fréquence cardiaque optique GPS, GLONASS

Capteur de fréquence cardiaque optique Réseau Modèle LTE uniquement:

WCDMA: B1 / B8

FDD-LTE: B1 / B3 / B7 / B8 / B20

TD-LTE: B38 Modèle Wi-Fi uniquement:

À À Les transporteurs Modèle LTE uniquement:

Vodafone, Orange, Celcom Modèle Wi-Fi uniquement:

À À Système opérateur Porter OS Porter OS Matériaux Boîtier: alliage d’aluminium série 6000

Face arrière: plastique et céramique

Bracelet: caoutchouc fluoré Boîtier: alliage d’aluminium série 6000

Surface arrière: plastique

Bracelet: caoutchouc fluoré Couleurs Noir, or brillant Noir, rose, or, brume d’argent

Prix ​​et disponibilité Oppo Watch

La montre Oppo alimentée par Wear OS sera lancée sur certains marchés à partir d’aujourd’hui, le 31 juillet. Elle sera mise en vente en Inde à partir du 10 août au prix de Rs. 14 990 (~ 200 $) et Rs. 19 990 (~ 269 $) pour les versions 41 mm et 46 mm, respectivement. Pendant ce temps, les fans de smartwatch au Royaume-Uni peuvent acheter la version 46 mm pour 369 £ (~ 484 $) à partir d’octobre ou la version 41 mm à partir du 3 septembre pour 229 £ (~ 300 $).

En ce qui concerne les couleurs, le modèle 41 mm est disponible en noir ou or brillant et la version 46 mm est disponible en noir, argent ou or rose.

On ne sait pas s’il sera vendu ou non directement aux États-Unis. Quoi qu’il en soit, en importer un ne devrait pas être trop difficile et les bandes LTE fonctionneront probablement avec les transporteurs américains.

L’Oppo Watch a l’air bien dans l’ensemble, mais il y a des choses évidentes qui pourraient détourner les gens – les indices de conception Apple, l’absence de cadran rotatif et le SoC Snapdragon 4100 manquant sont les grands contrevenants. Nous en aurons bientôt un pour examen, alors restez à l’écoute pour plus de couverture Oppo Watch dans les prochaines semaines.