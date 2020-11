Lisa Alexander North Melbourne recherche d’entraîneur, pourquoi elle a un avenir dans le club

Il y a peu de gens mieux équipés dans le sport australien pour diriger un groupe de jeunes athlètes, leur inculquer la confiance et leur enseigner les attentes culturelles nécessaires pour devenir une équipe réussie que Lisa Alexander.

En tant qu’entraîneur-chef des Aussie Diamonds pendant près d’une décennie, Alexander a atteint le sommet du netball mondial, menant les Diamonds au succès de la Coupe du monde en 2015, après avoir remporté l’or du Commonwealth juste un an plus tôt à Glasgow.

Lors de mes quelques relations avec Alexander au fil des ans, je l’ai toujours trouvée incroyablement professionnelle, et le soin et la fierté dont elle fait preuve pour ses joueurs sont sans égal. Il est clair que son talent de tacticienne du netball ne peut être blâmé; Les résultats parlent d’eux-mêmes. En fait, lorsque Netball Australia a pris la décision de ne pas renouveler son contrat en tant qu’entraîneur des Diamonds plus tôt cette année, cela a surpris non seulement ceux du netball australien, mais aussi ceux de tout le paysage sportif australien. C’est à quel point Lisa Alexander est très appréciée.

L’ancienne entraîneure-chef des Diamants, Lisa Alexander, est l’une des leaders les plus respectées du sport. (Getty)

Quand cela a été révélé cette semaine, elle avait postulé et avait ensuite été repoussée pour le rôle d’entraîneur principal à North Melbourne, les vues étaient vastes. De ceux qui croient qu’elle serait la candidate parfaite en tant qu’extérieur et compte tenu de son abondance d’expérience, à ceux de l’autre extrémité, plus extrême du spectre, demandant ce qu’une femme sans expérience de l’AFL ni de l’AFLW faisait en levant la main pour entraîner une équipe AFL. Et, comme cela a tendance à être le cas avec les médias sociaux, de nombreuses opinions étaient dérangeantes, incultes et déconnectées.

Personne ne peut reprocher à Alexander d’avoir postulé pour un poste pour lequel elle pense être qualifiée. Après tout, rien ne s’est aventuré, rien n’a gagné. Alors, tant mieux pour elle d’avoir levé la main! Vise-t-elle haut? Absolument. Pourrait-elle faire une différence à North Melbourne? Ma parole qu’elle pourrait. Mais est-elle la bonne personne pour le rôle d’entraîneur senior? Non.

L’expérience d’Alexandre est le problème ici. Et North Melbourne l’a dit: « On m’a dit que je devais acquérir plus d’expérience », a-t-elle relayé plus tôt dans la semaine à AAP. Pour quelqu’un de la stature d’Alexandre, cela ne devrait pas signifier plus d’expérience en tant que leader, ni plus d’expérience dans l’établissement d’une culture gagnante. Elle a fait cela et est au sommet de la classe. Cependant, là où elle manque d’expérience, c’est au sein du système AFL. Comme beaucoup de ceux qui ont occupé des postes d’entraîneur de haut niveau dans ce pays, Alexander peut suivre le jeu et aimer le jeu, cependant, est-elle actuellement en mesure de glisser dans le rôle d’entraîneur senior et de défier ses futurs assistants sur les plans de match. et les changements de position? Non. Et ce n’est pas une chose « parce qu’elle est une femme ». C’est un problème de « manque d’expérience dans le système AFL ».

Les Kangourous recherchent un nouvel entraîneur après que Rhyce Shaw a démissionné de son poste le mois dernier (Getty)

Ange Postecoglou était vénéré à Melbourne Victory, a conduit l’Australie à la Coupe du monde 2014 et s’est assuré que nous nous sommes qualifiés en 2018. Pourrait-il occuper un poste d’entraîneur de l’AFL? Non. Darren Cahill est un entraîneur couronné de succès au plus haut niveau du circuit WTA, et il adore le Port Adelaide Football Club. Pourrait-il remplacer immédiatement Ken Hinkley? Absolument pas. Il est incompréhensible pour quiconque, homme ou femme, d’entrer de l’extérieur de la bulle de l’AFL et d’être nommé entraîneur senior. Les exigences du rôle exigent une expérience de niveau AFL en tant que joueur, entraîneur adjoint, entraîneur de football ou similaire.

Cependant, et je ne saurais trop insister sur ce point, il y a une place pour les personnes au niveau du club qui n’ont pas été dans le système AFL auparavant. L’implication de Billy Slater à St Kilda et Simon Katich chez les Giants ne sont auparavant que deux exemples «d’étrangers» entrant dans le club de l’AFL et transmettant leurs connaissances. Le sexe d’une personne ne doit PAS et NE DOIT PAS avoir d’impact sur son recrutement dans un club, surtout si ses compétences peuvent améliorer une équipe sur et hors du terrain. Et, une fois entré dans un club, que dire que vous ne pouvez pas vous frayer un chemin dans le système?

Billy Slater a eu un impact instantané dans son rôle culturel au St Kilda Football Club (Getty)

Lisa Alexander présente de nombreux attributs qui seraient bénéfiques pour un club comme North Melbourne, surtout compte tenu de leur position actuelle. Et, si j’étais un club avec une ouverture pour un manager de haute performance / culture footballistique, Alexander serait le premier taxi du classement. Un club de football intelligent lui demanderait ce qu’elle pense pouvoir offrir et, par la suite, les domaines dans lesquels elle souhaite se développer personnellement. Le poste n’a pas besoin d’exister encore, cependant, son désir clair de faire partie du système AFL et son pedigree vaut sûrement la peine d’être investi.

Je ne crois pas que North Melbourne, ni aucun club d’ailleurs, soit en mesure de nommer un entraîneur senior sans expérience au niveau de l’AFL, au rôle le plus important et public de leur club de football. Le risque est tout simplement trop grand.

Ce en quoi je crois, c’est d’identifier les talents et de les développer de manière à ce qu’ils puissent réussir et finalement s’avérer bénéfiques pour les deux parties. Le désir et la détermination d’Alexander, ainsi que son expérience d’entraîneur au niveau international, démontrent pourquoi elle devrait être intégrée au système AFL. Que se passe-t-il au-delà? Seul le temps nous le dira.