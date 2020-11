Khloe Kardashian: J’ai ressenti une pression pour retrouver Tristan Thompson

2020-11-11 02:00:04

Khloe Kardashian a ressenti une «pression» pour raviver sa romance avec Tristan Thompson après qu’ils aient commencé à s’isoler ensemble au milieu de la pandémie de coronavirus.

La star de télé-réalité de 36 ans s’est séparée de Tristan l’année dernière après qu’il lui ait été infidèle, mais le couple s’est rapproché ces derniers mois, car ils se sont auto-isolés ensemble pour pouvoir coparentalité leurs deux ans. -old fille True au milieu de la pandémie de coronavirus.

Et dans un avant-goût de l’épisode de jeudi (12.11.20) de « L’incroyable famille Kardashian », Khloe a avoué avoir ressenti un sentiment de pression pour se remettre avec Tristan, après avoir été honnête sur ses intentions.

S’adressant à sa meilleure amie Malika Haqq au téléphone dans le clip, elle a déclaré: « Il a été très utile, et quand j’étais isolée, il m’a aidé avec tant de responsabilités. Je peux aussi dire que son énergie est différente.

«Il est comme: ‘Je veux juste que vous sachiez, si jamais vous pensez la même chose, je suis là pour vous.’ »

Ce à quoi Malika lui a dit: « Il est toujours amoureux de toi. »

Et Khloe a ajouté: « Je ressens un peu plus de pression. Il n’a jamais dit: » J’ai besoin d’une réponse « , mais j’ai l’impression qu’il a besoin d’une réponse pour aimer, que faisons-nous. »

La co-fondatrice de Good American a ensuite déclaré lors d’un confessionnal qu’elle avait toujours un «blocage» en raison de son expérience passée avec Tristan, mais espère que la star de la NBA, âgée de 29 ans, sera en mesure de «faire tomber ces briques brique par brique. » avec le temps.

Elle a déclaré: « Je ressens la pression de Tristan mais pas parce qu’il me l’a jamais dit – je n’ai jamais eu d’ultimatum de Tristan. J’ai juste l’impression que cela fait plus d’un an que nous nous sommes séparés et maintenant que nous traînons plus , Je peux dire qu’il devient anxieux.

«Je souhaite juste avoir une réponse définitive de mon côté. J’ai un blocage à 100%, mais qui ne le ferait pas? Chaque relation que je noue est toujours décevante et f *****. J’ai toutes les raisons d’être gardé. J’ai toutes les raisons d’avoir ces briques et ces couches. Si quelqu’un s’en soucie suffisamment, il abattra ces briques brique par brique.

Depuis le tournage de l’épisode, Khloe et Tristan ont supposé qu’ils se seraient remis ensemble, bien que le couple n’ait pas confirmé la nouvelle.

