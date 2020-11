La version disque de Black Ops Cold War est jouable avant le lancement officiel

Il ne reste que quelques jours avant que Call of Duty lance son dernier titre, Black Ops Cold War. Ceux qui ont précommandé et préchargé le jeu ont hâte de commencer. Alors que les joueurs avec des copies numériques devront attendre le lancement, il y a de bonnes nouvelles pour ceux qui ont emprunté le chemin du disque.

Ceux qui ont payé plus cher pour l’édition disque de la PS5 vont se régaler. Treyarch a récemment publié un correctif pour Black Ops Cold War qui permettra aux utilisateurs qui possèdent une première copie du disque du jeu de le jouer hors ligne.

RUPTURE: Selon le dernier patch, pour les utilisateurs qui ont des premières copies de disque de Black Ops Cold War, le jeu est désormais jouable hors ligne. Préparez-vous aux fuites en ligne partout. Je ne publierai aucune fuite nulle part pour que vous n’ayez pas à vous soucier des spoilers de ma part. – TheGamingRevolution (@ TheGamingRevo3) 10 novembre 2020

Méfiez-vous des spoilers Black Ops Cold War avant le lancement

Le patch permettra aux utilisateurs d’accéder à une quantité importante de contenu du jeu. Par conséquent, il est naturel que la plupart d’entre eux partagent en ligne le contenu du jeu le plus attendu de l’année avant que d’autres puissent y jouer. TheGamingRevolution a annoncé la nouvelle sur Internet mais a exhorté les gens à ne publier aucune fuite. De plus, la chaîne a également promis qu’elle ne publierait rien non plus.

En dehors de la campagne hors ligne, de nombreux contenus peuvent apparaître dans Cold War. Cela fait suite à la récente collaboration entre les studios Call of Duty. Activision a intégré les moteurs et la mécanique des armes de Cold War avec Warzone. De plus, ils ont également lié le joueur et la progression des passes de combat des deux jeux.

Enfin, Black Ops Cold War verra également le retour du populaire mode Prestige des précédents jeux Call of Duty. Parlant de choses qui reviennent, les développeurs ont également ajouté une option pour changer la musique de fond dans Cold War. La liste de lecture contient de la musique des anciens jeux Call of Duty qui emmèneront sûrement les joueurs dans un voyage nostalgique!

Tous les autres acteurs qui rencontrent des fuites de la guerre froide sont priés de ne pas les partager. Les joueurs doivent s’unir en tant que communauté et s’assurer que tous ceux qui joueront à Black Ops Cold War au cours des prochains jours s’amuseront!

Partager : Tweet