L’intrigue de Batman, Penguin-look révélé!? – Africadaidly

Chaud sur les ailes des rapports confirmés, Warners a décalé sa date de sortie de juin à octobre 2021, plus de détails ont fait surface sur « The Batman » – de manière marquée, en ce qui concerne l’intrigue.

Le réalisateur Matt Reeves avait dit précédemment que le film se concentrerait plus sur Bruce Wayne, le détective, plus que Bruce Wayne, le super-héros…

« C’est vraiment un conte Batman noir inspiré par le point de vue. C’est raconté très clairement sur ses épaules, et j’espère que ça va être une histoire qui sera passionnante mais aussi émotionnelle. C’est plus Batman dans son mode détective que nous n’en avons vu dans les films. Les bandes dessinées en ont une histoire. Il est censé être le plus grand détective du monde, et cela ne fait pas nécessairement partie de ce que les films ont été. J’adorerais que ce soit celui où lorsque nous entreprenons ce voyage de traquer les criminels et d’essayer de résoudre un crime, cela permettra à son personnage d’avoir un arc afin qu’il puisse passer par une transformation.«

… Et Fandomwire aurait reçu une ventilation du scénario, confirmant la déclaration du «film de détective».

** Spoilers Suivez **

C’est l’année des élections à Gotham, et quelqu’un tue un à un les candidats au poste de maire, laissant des énigmes derrière chaque meurtre. Ces énigmes ne rendront pas difficile pour les fans de Batman de déduire qui est derrière eux, car nous savons que Paul Dano a été choisi comme The Riddler.

Alors que beaucoup ont supposé ou espéré que le film était Batman vs une galerie de méchants Rogues à la longue Halloween, ce n’est pas le cas. Bien qu’ils empruntent certains thèmes à cette histoire, ils en prennent plusieurs dérogations. En fait, The Riddler est le principal méchant que nous suivons dans cette histoire, avec The Batman en mission pour découvrir qui est ce voyou.

Il a en effet un thème très noir. Ce Batman emprunte beaucoup plus à Sherlock Holmes que toute autre version de film, et ce Watson de Batman est le capitaine James Gordon, joué par Jeffery Wright. Les deux sont là pour résoudre le cas du Riddler.

La mission permet à Reeves de nous présenter une nouvelle ville de Gotham, avec des syndicats du crime dont Falcone de John Turturro, ainsi que Selina Kyle / Catwoman de Zoe Kravitz. Kravitz joue une autre version anti-héros du personnage, aidant Batman dans le film, mais à la manière de Selina Kyle, toujours toujours à la recherche d’elle-même.

Colin Farrell joue un personnage nommé Os, probablement court pour Oswald Cobblepot car il a déjà été confirmé comme The Penguin. Cependant, il est en fait écrit comme un bon gars, qui est également en lice pour le maire, et essaie d’éviter d’être assassiné.

Chose intéressante, Harvey Dent était presque dans le film, mais retiré du script à la dernière minute. Batgirl et Penguin étaient également à l’origine dans le Oiseaux de proie script, mais tiré de même à la dernière minute.

Le personnage «Os» de Colin Farrell ne sera pas – naturellement, si vous connaissez le personnage de bande dessinée – son aspect habituel et beau.

Lors d’un récent Q&A (via le film de bande dessinée), « Mme La star de Doubtfire », Rob McClure, a mentionné le processus de mise en place des prothèses nécessaires pour l’aider à jouer son rôle sur scène, et la société responsable de la création de ces effets spéciaux a également travaillé sur« The Batman ».



McClure dit que Farrell porte une prothèse dans le film, suggérant que son «Os» ressemblera probablement moins à Sony Crockett et plus à «Penguin».

Le réalisateur Reeves (les films «La planète des singes») est à la tête de la très attendue sortie de super-héros, avec Robert Pattinson (à venir «Tenet», «The Lighthouse», «Good Time») avec le détective vigilant de Gotham City, Batman et le milliardaire Bruce Wayne. Zoë Kravitz («Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald», «Mad Max: Fury Road») joue aux côtés de Pattinson dans le rôle célèbre et infâme de Gotham dans le rôle de Selina Kyle; Paul Dano («Love & Mercy», «12 Years a Slave») comme Edward Nashton; Jeffrey Wright (les films «Hunger Games») en tant que James Gordon du GCPD; John Turturro (les films «Transformers») en tant que Carmine Falcone; Peter Sarsgaard («The Magnificent Seven», «Black Mass») en tant que Gotham D.A. Gil Colson; Jayme Lawson («Farewell Amor») en tant que candidate à la mairie Bella Reál; avec Andy Serkis (les films «La planète des singes», «Black Panther») comme Alfred; et Colin Farrell («Les animaux fantastiques et où les trouver», «Dumbo») dans le rôle d’Oswald Cobblepot.

«The Batman» ouvre le 1er octobre 2021.