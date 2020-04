BS6 Benelli Imperiale 400 pour obtenir une hausse de prix massive de Rs 40,000!

L’Imperiale 400 sera la première moto de Benelli à recevoir une mise à jour BS6 et selon un nouveau rapport, elle verra une hausse de prix massive de Rs 40,000.

Les normes d’émission BS6 sont entrées en vigueur le 1er avril, mais Benelli n’a pas encore proposé de moto BS6. L’Imperiale 400 devait être la première moto BS6 du constructeur italien et devait être lancée en avril. Cependant, avec le verrouillage en cours, cela reste suspendu maintenant. Il sera cependant lancé dès la levée du verrouillage. La plus grande nouvelle ici est la hausse des prix que le BS6 Benelli Imperiale 400 devrait recevoir.

Le BS6 Benelli Imperiale 400 recevra probablement une hausse de prix d’environ Rs 40,000

Selon un rapport de Zigwheels, le BS6 Benelli Imperiale 400 sera lancé au prix de Rs 2,2 lakh (ex-showroom, Delhi). Maintenant, c’est une randonnée massive qui coûte environ 40 000 roupies et l’une des primes les plus élevées que nous ayons vues pour une mise à niveau BS6 sur une moto. Les raisons invoquées pour la prime élevée sont les mises à jour BS6 et les taux de change élevés de l’USD.

Benelli a lancé l’Imperiale 400 en octobre dernier pour un prix de lancement de Rs 1,69 lakh. Il a rapidement vu une hausse des prix en février où la couleur argentée de la moto se vendait à Rs 1,79,500 et les deux autres couleurs (noir et rouge) étaient au prix de Rs 1,89,499. Avec une autre hausse de Rs 40 000, il repoussera certainement certains acheteurs de l’Imperiale 400. Surtout lorsque ses rivaux – le Royal Enfield Classic 350 et le Jawa – sont considérablement moins chers.

Lisez aussi: Que pouvez-vous acheter d’autre pour le prix d’une Triumph Street Triple RS 2020

Il est également intéressant de noter que le moteur 374 cm3 monocylindre refroidi par air est déjà injecté de carburant. L’introduction de l’injection de carburant sur les motos BS4 est ce qui augmente considérablement le prix des modèles BS6, mais l’Imperiale 400 l’avait déjà couvert. Bien que nous ne disposions d’aucune information sur les sorties moteur du modèle BS6, le modèle BS4 a produit 21 ch de puissance et 29 Nm de couple de pointe. Même s’il y a des pertes, elles seraient marginales.

Lisez aussi: Voici un TVS Apache RTR 160 modifié en un brouilleur moderne

En termes de matériel mécanique, l’Imperiale 400 utilise des fourches télescopiques de 41 mm à l’avant et des doubles amortisseurs réglables de précharge à l’arrière. Le freinage est géré par des freins à disque aux deux extrémités avec ABS double canal en standard. À l’avant, il reçoit un pneu de 19 pouces et un pneu de 18 pouces à l’arrière. Après l’Imperiale, nous pouvons nous attendre à ce que le Leoncino 250 et Leoncino 500 soient mis à jour ensuite. Leoncino 250 est la deuxième moto la plus abordable de leur gamme, au prix de Rs 2,5 Lakhs (ex-showroom).