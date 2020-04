Mattel publie ce mois-ci de nouvelles figurines de la Terre Minecraft

Mattel travaille dur pour apporter une toute nouvelle gamme d’adorables Minecraft chiffres aux détaillants plus tard ce mois-ci que vous pouvez réellement utiliser dans le jeu avec Minecraft Earth. Tout comme vous pouvez numériser des figurines amiibo dans des jeux avec la Nintendo Switch, ces nouveaux jouets viendront dans une variété de mobs différents du jeu. Ils sont également absolument adorables.

Il y aura deux types différents de Minecraft Earth chiffres que vous pouvez ramasser: Boost et Standard Minis. Il est prévu de lancer 20 Boost Minis différents au lancement, qui ressemblent tous à leurs homologues amusants et colorés dans le jeu. Chaque personnage sera livré dans des packages en boîte aveugle, vous n’aurez donc aucune idée de ce que vous avez réellement obtenu jusqu’à ce que le package soit ouvert, et ils coûteront environ 5 $ par pièce pour les acheteurs japonais.

L’autre ligne comprendra simplement des personnages du jeu et coûtera environ 7 $, car ils sont un peu plus gros. Cependant, vous aurez toujours affaire à des boîtes aveugles. La ligne « Boost » que vous pouvez numériser dans le jeu vous aidera à améliorer les objets pour réduire les temps de fabrication et vous offrir plus d’expérience. Vous les utiliserez en tandem avec une application gratuite qui peut importer des informations dans Minecraft Earth et vous pouvez utiliser cinq chiffres à la fois.

Cet ensemble rappelle la mode «des jouets à la vie» qui semble s’être estompée avec la perte de Skylanders et Disney Infinity. Mais si quelque chose a une longévité dans le monde du jeu vidéo, c’est Minecraft, de sorte que ceux-ci pourraient finir par reprendre, au moins pendant un certain temps.

Si vous ne l’avez pas déjà joué, vous devriez envisager d’essayer Minecraft Earth sur les appareils iOS et Android. Il y a beaucoup à découvrir là-dedans, surtout si vous cherchez quelque chose pour vous Donjons Minecraft.