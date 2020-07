L’inspecteur général de la NASA pose des questions sur la gestion des coûts du vaisseau spatial Orion

Le Bureau de l’inspecteur général (OIG) de la NASA a publié hier (16 juillet) un rapport examinant la gestion du programme de véhicules polyvalents Orion de l’agence.

Parmi les résultats, le BIG a déterminé que Orion – la capsule de nouvelle génération qui transportera les astronautes de la NASA sur la Lune et dans d’autres destinations de l’espace lointain – a continué de subir des augmentations de coûts et des retards de calendrier.

Depuis que le coût et le calendrier de référence ont été fixés en 2015, le programme a enregistré une croissance des coûts de plus de 900 millions de dollars jusqu’en 2019, un chiffre qui devrait atteindre au moins 1,4 milliard de dollars jusqu’en 2023, conclut le rapport.

Depuis 2006, la NASA développe Orion pour transporter des astronautes au-delà de l’orbite terrestre basse, avec la société aérospatiale Lockheed Martin comme maître d’œuvre de la capsule. L’objectif à court terme d’Orion est la lune; La NASA vise à faire atterrir deux astronautes près du pôle sud lunaire en 2024, dans le cadre de son ambitieux Programme Artemis .

Orion a effectué trois vols d’essai à ce jour, dont un en orbite terrestre, mais aucun n’a eu d’astronautes à bord. L’énorme fusée qui lancera Orion sur ses missions Artemis, la Système de lancement spatial , n’a pas encore volé du tout. Orion et SLS devraient voler ensemble pour la première fois à la fin de 2021, dans le cadre d’une mission de test qui enverra un Orion non équipé autour de la lune.

Le rapport du BIG a également révélé que l’exclusion par la NASA de plus de 17 milliards de dollars de coûts liés à Orion a entravé la transparence globale des coûts complets du véhicule. La loi fédérale et la politique de la NASA exigent une estimation du coût du cycle de vie pour tous les grands programmes scientifiques et spatiaux de plus de 250 millions de dollars, et que l ‘«engagement de base de l’agence» soit basé sur tous les coûts de formulation et de développement.

« Le programme Orion a reçu l’approbation de l’administrateur associé de la NASA pour s’écarter de ces exigences, ce qui a entraîné l’exclusion de 17,5 milliards de dollars de coûts liés à Orion de l’exercice 2006 à 2030 en raison de l’approche personnalisée de l’agence pour la gestion du programme et la communication des coûts. », déclare le rapport.

« Bien que ces exclusions aient été approuvées, la personnalisation de ces exigences de déclaration des coûts limite considérablement la visibilité du montant total dépensé pour les efforts de développement et de production », ajoute-t-il.

Vous pouvez lire le rapport complet de l’OIG ici .

Leonard David est l’auteur de « Moon Rush: The New Space Race », qui a été publié par National Geographic en mai 2019. Écrivain de longue date pour Space.com, David fait des reportages sur l’industrie spatiale depuis plus de cinq décennies. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook. Cette version de l’histoire publiée sur Space.com.