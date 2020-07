GameStop exigera des masques en magasin, mais ne l’appliquera pas

Les États-Unis sont au milieu d’un pic dans les cas de COVID-19 qui rivalise et dépasse les chiffres observés à son apogée en mars, ce qui signifie que les entreprises sont obligées de faire face à la réalité d’une nouvelle normalité. Cela comprend le respect des mandats de masque d’État – lorsque cet État donne même un mandat, c’est-à-dire. Dans de nombreux cas, cela a laissé les détaillants et les restaurants à appliquer eux-mêmes les règles et réglementations concernant les consommateurs potentiels portant des masques. Le détaillant de jeux vidéo GameStop a jeté son chapeau dans l’anneau d’application des masques aujourd’hui, annonçant dans un communiqué de presse qu’il « rejoint les autres détaillants en exigeant que tous les clients portent des couvre-visages lors de leurs achats dans tous les magasins américains » à partir du 27 juillet. Cependant, le communiqué de presse n’est pas toute l’histoire, selon un rapport de Patrick Klepek de Vice.

Il convient d’abord de noter que la nouvelle règle de masque de GameStop n’entrera en vigueur que le 27 juillet selon le communiqué de presse, ce qui semble impliquer que le détaillant ne pense pas que des infections peuvent se produire dans les dix jours d’ici là. «Nous pensons que c’est la bonne chose à faire pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de nos associés et clients de la propagation croissante de COVID-19», a déclaré George Sherman, président-directeur général de GameStop. «Fournir un environnement sûr dans nos magasins pour tous les clients et associés de magasins continue d’être notre priorité absolue et le port d’un couvre-visage est une étape simple que chacun de nous peut prendre pour assurer la sécurité des autres dans nos magasins.»

Cependant, un mémo interne divulgué envoyé aux magasins GameStop et acquis par Vice raconte une histoire différente. « Ne refusez PAS le service à un client qui refuse de porter un masque / une couverture faciale », lit le mémo. «Ne demandez pas à un client de quitter le magasin s’il ne porte pas de masque ou de couvre-visage.» Le mémo donne des instructions pour essayer d’aider le client le plus rapidement possible s’il refuse de respecter la commande. Distribuée en même temps que le communiqué de presse, la note au personnel est intitulée «Meilleures pratiques pour adresser les clients ne portant pas de masque / masque facial».

Les employés doivent offrir un masque gratuit à toute personne qui entre dans un GameStop sans masque, mais après avoir offert un masque, l’employé n’a pas le pouvoir de faire respecter et de supprimer un client. «On nous dit en magasin que nous avons besoin de masques, mais on nous dit également que nous ne pouvons pas les appliquer», a déclaré un employé qui a parlé à Vice de manière anonyme.

Cela semble être un autre cas où GameStop a échappé à sa réponse au coronavirus, obtenant initialement un flak pour ne pas avoir fermé ses portes en mars et se qualifiant d ‘« entreprise essentielle’ ‘, ce qui a entraîné la colère des employés, des enchevêtrements avec les gouvernements des États et, éventuellement, un arrêt temporaire.

En réponse à Vice, un porte-parole de l’entreprise a déclaré que les politiques visaient à «assurer la sécurité de nos associés».

