Un événement thermonucléaire surprenant envoie une étrange étoile à travers la galaxie .. !! Cliquez ici pour lire en détail .. !!

Une étoile trouvée en accélérant sur la Voie lactée est particulière au point que les experts de l’espace peuvent simplement l’attacher, elle a été tirée lors d’une surprenante occasion de supernova. L’étoile – une naine blanche à environ 1430 années-lumière nommée SDSS J1240 + 6710 et surnommée Dox – avance à 250 kilomètres par seconde (155 miles par seconde), à ​​contre-courant du pivot du système cosmique. Cependant, ce n’est pas ce qui est si anormal à ce sujet.

Qu’est-ce qui est si surprenant à propos de cette étoile .. ??

La structure chimique de Dox est incroyablement étrange. C’est tellement surprenant qu’il propose que l’étoile ait été propulsée à grande vitesse par une sorte d’explosion de supernova que nous n’avons jamais observée.

Les naines blanches sont les restes lorsqu’une étoile de faible masse, jusqu’à environ plusieurs fois la masse du Soleil, arrive à la fin de sa durée de vie. Les naines blanches solitaires, comme le sera notre Soleil, balayeront la plus grande partie de leur masse avant que le centre ne tombe sur lui-même en un corps d’environ 1,4 masse solaire. Il s’agit de la masse la plus extrême pour un nain blanc stable.

Ces petites étoiles blanches solitaires ne deviendront pas des supernova – elles continueront simplement à être des naines blanches, se refroidissant progressivement pendant plus de milliards d’années. Leur science est véritablement connue, la plupart ayant des environnements constitués principalement d’hydrogène et d’hélium, ainsi qu’un peu de carbone et d’oxygène.

La découverte de DOX et les énigmes qu’elle contient

En 2015, des experts spatiaux ont découvert Dox, une petite étoile blanche étrangement de faible masse autour de 40% de la masse du Soleil. Une enquête spectroscopique a révélé que son climat était pratiquement de l’oxygène pur, avec des notes de magnésium, de néon et de silicium – pas une pointe d’hydrogène ou d’hélium.

Cela justifiait clairement un regard plus intensif, donc un groupe de cosmologistes conduit par le physicien Boris Gänsicke de l’Université de Warwick au Royaume-Uni a pris ses propres perceptions spectroscopiques, en utilisant le télescope spatial Hubble.

Ce qu’ils ont découvert était vraiment stupéfiant. L’air de Dox contenait également des notes de carbone, de sodium et d’aluminium. Ces composants sont complètement créés lors des réponses nucléaires sous-jacentes d’une explosion de supernova.

Dans tous les cas, les composants plus lourds qui sont produits à partir de ces composants plus légers au cours des phases ultérieures d’une supernova – les composants de « rassemblement de fer », fer, nickel, chrome et manganèse – étaient également complètement absents. Comme si la supernova avait explosé et avait soudainement cessé d’exister.

Au moment où le groupe a déterminé la vitesse de l’étoile, ils ont découvert à quelle vitesse elle zoomait sur le système cosmique, et les pièces sont devenues toutes bonnes.

De nombreuses étoiles dans l’Univers sont dans des ensembles parallèles, sécurisés sur une orbite commune proche, et c’est le moyen par lequel nous pouvons obtenir une supernova naine blanche. Au cas où l’une des étoiles serait un nain blanc et qu’elle siphonnerait le matériau de son amie étoile, elle pourrait amasser une quantité excessive de matériau pour rester stable, provoquant une explosion de supernova.

Les supernovae naines blanches sont les plus concentrées absolues de l’univers. Elles sont appelées supernovae de type Ia, et leur brillance pure et simple très décrite en fait un instrument d’une aide insondable pour estimer des séparations inestimables.

Ces supernovae attendent dans le ciel pendant un certain temps, s’illuminant d’abord pendant quelques mois alors que l’étoile explose, puis se brouillant régulièrement pendant quelques années. Cette lumière persistante est contrôlée par le nickel radioactif – et son absence dans le kaboom pétillant de Dox pourrait clarifier comment nous l’avons peut-être manqué.

La supernova fractionnée aurait récemment été une courte lueur – une occasion à peine perceptible au cas où nous n’y jetterions pas un coup d’œil. Celui à portée de main met en évidence le peu que nous pensons à la mort des étoiles.

La recherche est disponible dans les Avis mensuels de la Royal Astronomical Society.

