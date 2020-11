L’immersion est un plus grand saut pour Sony que de meilleurs graphismes

À un moment donné, la question se posera de savoir par quoi la génération PS5 a été définie. Dire qu’il y avait de meilleurs graphismes est un argument qui s’estompe de plus en plus à mesure que les différences deviennent de plus en plus marginales dans ce domaine.

C’est également ainsi que le voit Sony, qui voit un plus grand bond dans l’immersion des jeux que dans des graphismes toujours meilleurs ou plus de puissance de calcul. Ce dernier est peut-être le chemin que Microsoft ne jure que de génération en génération, mais pour Sony, les jeux se développent beaucoup plus rapidement dans d’autres domaines qui ont jusqu’à présent été négligés.

Le PDG de PlayStation, Jim Ryan, a déclaré dans une interview à Welt.de, selon lequel le sujet de l’immersion jouera un rôle plus important à l’avenir. Grâce au retour haptique, au son 3D immersif & Co., les joueurs pourront s’immerger encore plus profondément dans les jeux à l’avenir. Selon Ryan, cela représente un « énorme«Cela représente un progrès afin de transmettre encore plus d’histoires et d’émotions aux joueurs.

La génération PS4 a déjà mis davantage l’accent sur la façon dont les jeux peuvent devenir plus adultes, ce qui se poursuivra avec la PS5. Et c’est là que la nouvelle génération se définira probablement plus que de simples références techniques.

PlayStation 6 toujours incertain

La question de la prochaine génération après la PS5 se posait également, si elle existera toujours ou si elle a déjà été déplacée par des technologies comme le cloud. Bien qu’il n’y ait actuellement pas de réponse claire à cela, rétrospectivement, les gens ont toujours eu tort quand ils ont dit que la PlayStation serait la dernière du genre.

Tout d’abord, on suppose que la PS5 aura un cycle de vie très long, même si cela signifie une mise à niveau de mi-génération. Vous ne pouvez pas encore vraiment voir la fin des consoles.