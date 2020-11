Nous avons demandé, vous nous avez dit: vous ne voulez pas payer pour le stockage Google Photos

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Google a laissé de nombreux utilisateurs déçus lorsqu’il a annoncé son intention de mettre fin au stockage gratuit de Google Photos. À compter du 1er juin 2021, vous devrez payer un abonnement Google One si vos photos dépassent votre espace gratuit de 15 Go sur Google Drive. Heureusement, il existe déjà de nombreuses alternatives à Google Photos. C’est juste une question de savoir si vous voulez quitter le navire ou non.

Dans cet esprit, nous vous avons demandé, nos lecteurs, si vous étiez prêt à payer pour stocker vos médias sur Google Photos. Voici comment vous avez voté dans notre sondage.

Allez-vous payer pour stocker vos médias dans Google Photos?

Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.

Résultats

Naturellement, nombre de nos lecteurs ne sont pas disposés à payer pour un service Google gratuit depuis cinq ans. Sur un total de 2115 votes, 48,2% des répondants à notre sondage passeront à d’autres alternatives gratuites à Google Photos.

Pendant ce temps, 19% des sondés sont prêts à débourser un supplément pour un abonnement Google One. 25% ne sont toujours pas sûrs de ce qu’ils vont faire et verront comment les choses évolueront.

Une infime fraction (7,6%) de nos lecteurs interrogés a voté pour dire qu’ils paieraient pour un service de stockage multimédia différent.