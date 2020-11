Qu’est-ce qu’un compteur de rayonnement? Comment obtenir un contrat de détection et un killstreak RC-XD – .

Call Of Duty Black Ops Cold War est maintenant disponible et son lancement n’a pas été tout à fait fluide, certains utilisateurs de PS5 téléchargeant et jouant accidentellement la version PS4 à la place. Alors que de tels hoquets associés à de nombreux bugs ont ennuyé les joueurs, la communauté Warzone est pleine de gens qui se demandent: qu’est-ce qu’un dispositif de compteur de radiations? Vous découvrirez ici ce qu’est le dispositif Radiation Counter et comment obtenir le contrat de détection et le killstreak RC-XD dans Warzone.

Black Ops Cold War est maintenant disponible sur les consoles actuelles et de nouvelle génération, tout comme Warzone fonctionnant à 120 FPS sur Xbox Series X. Cela a ennuyé les utilisateurs de PS5 grâce à l’avantage de gameplay fourni par les images supérieures par seconde, mais la sympathie est difficile. à venir quand Activision a offert aux joueurs de Sony des bonus exclusifs sur console avec Black Ops Cold War.

Bien que l’expérience de la bataille royale soit actuellement supérieure sur la Xbox Series X, le jeu est toujours en grande partie le même sur toutes les plates-formes et vous découvrirez ci-dessous ce qu’est le dispositif Radiation Counter, ainsi que comment obtenir le contrat de détection et le killstreak RC-XD.

Call of Duty®: Black Ops Cold War – Bande-annonce de lancement officielle

Call of Duty®: Black Ops Cold War – Bande-annonce de lancement officielle

Les joueurs ont pu obtenir un contrat de détection et une série de morts RC-XD dans Warzone pendant le mode d’entraînement.

Après avoir obtenu le contrat de détection en mode entraînement pour Warzone, les joueurs reçoivent un compteur de rayonnement qui permet d’obtenir le killstreak RC-XD à partir d’un cache radioactif.

Cet engin explosif télécommandé provient de la cache et – lorsqu’il est utilisé – il explose et émet un nuage de gaz radioactif.

Le contrat de détection et le killstreak RC-XD ne faisaient pas partie des notes de mise à jour de la version 1.29, et les joueurs de Radiation Counter n’ont pas non plus été trouvés seuls.

J’ai trouvé un compteur de rayonnement dans #Warzone aujourd’hui. Impossible d’accéder à la boîte car elle était dans le gaz. Je suppose que ce contrat attribue toujours le RC-XD? pic.twitter.com/YXvolswTnT – Mowskii✨🏳️‍🌈 (@ThatOneLynx) 16 novembre 2020

Qu’est-ce que le compteur de rayonnement dans Warzone?

Le compteur de radiations est un appareil inutilisable que certains joueurs de Warzone ont trouvé en mode entraînement.

De plus, le compteur de radiations a également été trouvé par certains joueurs de Warzone dans des combats mini-royale, mais l’appareil reste toujours impossible à récupérer.

Cela a conduit certaines personnes à remettre en question le but de l’appareil, et beaucoup ont supposé que c’était une allumeuse pour Black Ops Cold War x Warzone Season One.

La première saison débutera le 10 décembre avec une « expérience classifiée » taquinée par Activision, il est donc possible que le dispositif de compteur de radiations inutilisable se rapporte à cet événement mystérieux.

