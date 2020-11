Ligue des champions – Voix et réactions au BVB et au RB Leipzig: Favre veut « profiter » et ne pas penser à la Bavière

Après la performance souveraine de Bruges, le Borussia Dortmund veut « profiter » de la victoire 3-0 avant l’explosion contre le FC Bayern Munich samedi. Au RB Leipzig, il y a de grands sentiments de bonheur après le succès serré contre le PSG (le point culminant de la vidéo). Les voix pour les jeux CL de BVB et RBL en un coup d’œil.

Les voix les plus importantes du RB Leipzig et du Borussia Dortmund (sources: DAZN et Sky).

Lucien Favre (entraîneur du Borussia Dortmund): « Nous avons très bien commencé et avons immédiatement montré que nous voulions gagner. La première mi-temps a été bonne. Nous défendons bien pour le moment. Nous apprécions le match d’aujourd’hui. Nous sommes très satisfaits et ne pensons pas encore au prochain match. »

Manuel Akanji (Borussia Dortmund): « A l’avant, nous avons la qualité pour marquer des buts. Nous l’avons fait très tôt et c’est ce qui a décidé le match. La seconde mi-temps n’était plus si spectaculaire. »

Sebastian Kehl (boss du joueur licencié Borussia Dortmund): « Il y a deux semaines, nous avons dû critiquer clairement l’équipe. Aujourd’hui, vous pouvez vraiment les féliciter. Nous avons réalisé une très, très bonne performance, surtout en première période. Cela nous donne beaucoup de stabilité et nous sommes soulagés d’être en Nous avons encore fait un très bon match contre le ballon aujourd’hui. Le départ en avant est crucial, puis les premiers buts nous profitent également. Les défenseurs centraux ont joué un excellent jeu. Aujourd’hui, il y a très, très de joueurs à louer. Cela nous aidera, également en ce qui concerne samedi. «

Thorgan Hazard (Borussia Dortmund) sur …

… le jeu: « La première mi-temps a été formidable. Je pense que nous avons eu beaucoup d’occasions de marquer et ensuite marqué trois buts. Nous pouvons jouer encore mieux en seconde période. Néanmoins, nous avons gagné 3-0 et nous sommes maintenant premiers du groupe. C’est ainsi que cela doit continuer. «

… son coup: « En tant que Belge, c’est bien sûr agréable de marquer un but ici en Belgique. Je suis très heureux que cela ait fonctionné aujourd’hui. »

… La défense: « Nous défendons tous ensemble. Je pense que nos arrières quatre et le gardien de but étaient aussi très, très bons aujourd’hui. Mats a été blessé, mais Axel et Manu l’ont très bien fait ensemble. Tout le monde doit aider, vous le faites pour eux. L’équipe, et l’entraîneur adore ça. «

Le Borussia Dortmund gagne en toute confiance à Bruges: les scores et les évaluations individuelles des joueurs du BVB © imago images / PanoramiC International 1/17 Le Borussia Dortmund a fait son travail et a gagné 3-0 au Club Brugge. Alors que les quatre arrières nouvellement formés étaient convaincus, l’offensive contre Hazard et Haaland brillait. Les scores des joueurs BVB. © imago images / RHR-Foto 2/17 ROMAN BÜRKI: Nous avons passé une soirée très calme et rarement eu l’occasion de vous distinguer. Souvent joué en toute sécurité lors de la construction du jeu et n’a pas hésité à la longue balle. Note 3. 3/17 THOMAS MEUNIER: Visiblement meilleure offensive et avec une bonne course devant le deuxième but de Haaland. Une fois, Diatta a su danser trop facilement, ce qui signifiait presque qu’il était en retard (11e). Mais une augmentation significative. Note 3. © imago images / RHR-Foto 4/17 AXEL WITSEL: A agi de manière quelque peu surprenante dans la défense centrale et convaincu avec un taux de duel de 75%. Important lorsqu’il a bloqué un tir de Lang au début (5e). Mettez la tête exemplaire 2-0 (18e). Niveau: 1,5. 5/17 MANUEL AKANJI: Encore un peu incertain dans certaines scènes, mais un peu amélioré dans l’ensemble. Il a également eu le deuxième plus grand nombre d’actions de balle de son équipe (100) et a brillé en tant que souveraineté aérienne. Note 3. © imago images / RHR-Foto 6/17 RAPHAEL GUERREIRO: L’offensive n’est pas aussi forte que ces dernières semaines. Son interaction avec Reyna n’a pas toujours fonctionné. Je n’ai eu aucun problème lors du recul. Note: 3,5. © imago images / RHR-Foto 7/17 THOMAS DELANEY: A été fortement impliqué dans le jeu et a apporté un centre solide avant le premier but. Soutenez les quatre arrières nouvellement formés en remportant de nombreux duels (71,4%). Niveau: 2,5. © imago images / RHR-Foto 8/17 MAHMOUD DAHOUD: Comme le dernier post créatif! Encore et encore avec des passes risquées en profondeur, ce qui n’a nullement nui à sa précision (94,4%). Meunier a joué à merveille avant le 3-0 (32e). Niveau: 2. © imago images / Panoramic International 9/17 DANGER DE THORGAN: Remplacement de Sancho sur le côté droit avec une forte apparence. Énormément actif et variable dans ses actions. Coulé le ballon à 1-0 avec beaucoup d’oeil (14e). Niveau: 2. © imago images / RHR-Foto 10/17 JULIAN BRANDT: Vous ne vous êtes pas annoncé! Il était rarement capable de montrer sa classe sur les dix. Je suis resté sans diplôme pendant toute la saison. Après tout, il avait un taux de réussite solide de 85,4%. Niveau 4. © imago images / RHR-Foto 11/17 GIOVANNI REYNA: Après une phase initiale discrète, il est devenu de plus en plus actif et a mis ses coéquipiers sous les feux de la rampe à plusieurs reprises. De plus, extrêmement toxique lors du pressage, ce qui a entraîné de nombreuses victoires de balle. Niveau: 2,5. 12/17 ERLING HAALAND: Correction de beaucoup de balles et souvent offert un point de passe avec ses courses. Sur les deux buts, il se tenait là où un attaquant devait se tenir et est resté froid. Niveau: 1,5. © imago images / Revierfoto 13/17 JUDE BELLINGHAM: Remplacé pour Delaney à la 72e minute. Apportez une nouvelle fraîcheur au milieu de terrain. Évaluation: Aucune évaluation. © imago images / Kirchner-Media 14/17 MARCO REUS: Entré après 72 minutes pour le malheureux Brandt. Resté dans un jeu déjà aplati sans aucune action significative. Évaluation: Aucune évaluation. © imago images / Équipe 2 15/17 FELIX PASSLACK: Reyna est entrée en jeu à la 77e minute et a été autorisée à labourer le côté gauche. Évaluation: Aucune évaluation. © imago images / Revierfoto 16/17 REINIER: Remplacé par Haaland en phase finale (84e). Évaluation: Aucune évaluation. © JOHN THYS / AFP) (Photo de JOHN THYS / AFP via Getty Images 17/17 MATEU MOREY: Entré en jeu peu de temps avant le tir de Meunier (84e). Évaluation: Aucune évaluation.

Julian Nagelsmann (entraîneur RB Leipzig): « A cause de nos propres erreurs, il nous a fallu un certain temps pour entrer dans le jeu. Au début, nous avons reçu deux invitations. Sinon, Paris n’avait pas vraiment d’occasions de marquer. Mais après cela, nous nous sommes bien rattrapés et avons mérité de gagner. C’est normal que S’il y a une différence de buts, ça redevient excitant à la fin. «

Marcel Sabitzer (RB Leipzig): « Nous sommes vraiment heureux d’avoir obtenu le trois points. Nous étions un peu vulnérables à l’arrière, nous devons arrêter ça. »

Emil Forsberg (RB Leipzig): « C’était une victoire importante pour nous, nous méritions de gagner. Nous voulions vraiment gagner – et vous l’avez vu sur le terrain. »

