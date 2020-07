L’IA entraînait des ordinateurs à reconnaître des oiseaux individuels pour la première fois

Une nouvelle étude a démontré que les ordinateurs peuvent être formés par l’intelligence artificielle pour reconnaître les oiseaux à un niveau individuel, les chercheurs ont collecté des milliers d’images étiquetées d’oiseaux, puis ont utilisé les données pour former et tester des modèles d’intelligence artificielle (IA), l’étude représentant le première tentative réussie pour le faire avec des oiseaux. «Nous montrons que les ordinateurs peuvent reconnaître systématiquement des dizaines d’oiseaux, même si nous ne pouvons pas nous-mêmes les distinguer. Ce faisant, notre étude fournit le moyen de surmonter l’une des plus grandes limites de l’étude des oiseaux sauvages – la reconnaissance fiable des individus », a déclaré le Dr André Ferreira, auteur principal de l’étude publiée dans la revue de la British Ecological Society, Methods in Écologie et évolution La newsletter i coupe le bruit Les méthodes d’identification actuelles telles que la fixation de bandes de couleur sur les pattes des oiseaux peuvent également être stressantes pour les animaux.Il est important de pouvoir distinguer les animaux les uns des autres pour le suivi à long terme des populations et la protection des espèces contre les pressions telles que le changement climatique. Alors que certaines espèces telles que les léopards ont des motifs distincts qui permettent aux humains de les reconnaître à l’œil nu, la plupart des espèces nécessitent des identificateurs visuels supplémentaires, tels que des bandes de couleur attachées aux pattes des oiseaux, pour que nous puissions les distinguer. Même dans ce cas, des méthodes comme celle-ci sont extrêmement chronophages et sujettes aux erreurs.L’AI pourrait aider à surveiller les populations d’animaux sauvages (Photo: Shutterstock / Volodymyr Krasyuk) Formation à l’IA Les chercheurs ont formé des modèles d’IA pour reconnaître des images d’oiseaux individuels dans des populations sauvages de mésanges géantes et de tisserands sociables Après la formation, les modèles d’IA ont été testés avec des images d’individus qu’ils n’avaient pas vus auparavant et avaient une précision de plus de 90% pour les espèces sauvages et de 87% pour les pinsons zèbres captifs. Cependant, les auteurs de l’étude mettent en garde sur le fait que le modèle d’IA n’est capable de ré-identifier que les individus qu’il a déjà été montré: «Cela signifie que si de nouveaux oiseaux rejoignent la population d’étude, l’ordinateur ne pourra pas les identifier», a déclaré le Dr Ferreira.

