10 secrets de cinéma qui se cachaient à la vue de tous

SECRETS DE PROVENCE Shampooing Sec Tous Cheveux - Flacon 38 ml

Le Shampooing Sec Tous Cheveux Secrets de Provence est le premier à être certifié bio et made in France ! Adapté à tous les types de cheveux, il s'utilise en voyage, entre 2 shampooings, lors d'un festival où les points d'eau se font rare... A base d'amidon de riz et d'avoine, il va redonner volume et