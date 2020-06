L’homme invisible est de nouveau au sommet du box-office – / Film

La première chose est la première: le box-office tel que nous le connaissons n’existe pas vraiment en ce moment, car la majorité des cinémas sont toujours fermés. Cependant, certains films se jouent là-bas, et en conséquence, L’homme invisible – un film qui a ouvert ses portes en février et qui est déjà en numérique et Blu-ray – s’est retrouvé au sommet du box-office. Félicitations à Elisabeth Moss, notre nouvelle reine du box-office.

La date limite indique que L’homme invisible les numéros de billetterie l’ont placé au premier rang pour la deuxième fois en son seizième week-end. Ils ont également quelques faits et chiffres pour nous éclairer sur l’état des choses:

Sur les 105 théâtres les plus rentables du pays, 102 étaient des ciné-parcs, le Palladium 19 & Imax à San Antonio étant le hard-top le plus rentable, se classant n ° 95 avec seulement 12 000 $. Les cinq meilleures salles de cinéma de la fin de semaine dernière étaient le drive-in Cine-Parc à Saint-Eustache, Canada (168 000 $), le drive-in Ford Wyoming à Dearborn, MI (136 000 $), le Cine-Parc Mont-Saint-Hilaire Drive au Québec (85 000 $), au Drive-in Sacramento 6 (77 000 $) et au drive-in Mission Tikki 4 à Montclair, CA (67 000 $). Les chiffres baissent à partir de là.

Conclusion: les drive-in sont à nouveau chauds. Et voici la ventilation de Deadline des 11 meilleurs films actuels:

1. L’homme invisible (Uni / Blumhouse) 147 (+26) théâtres, 3 jours: 383 K $ (+ 37%), soit 67,8 M $ / sem.16 2. Trolls World Tour (Uni) 248 (+51) théâtres 3 jours: 275 700 $ (-9%), cume: 3,6 M $ / semaine 10 3. Retour vers le futur (Uni) 91 théâtres, 3 jours: 263 200 $/ Durée de vie cumulée: 211,4 M $ / Réédition 1 semaine 2020 4. La chasse (Uni) 83 (+19) théâtres, 3 jours: 227 800 $ (+ 21%), cume: 8,1 M $ / semaine 14 5. Jumanji: le niveau suivant(Sony) 92 cinémas (+24) 3 jours: 212 700 $ (+ 26%), cume: 323 M $ / sem.27 6. E.T.(Uni) 78 théâtres, 3 jours: 195 000 $/ durée de vie: 435,3 M $ / 1 semaine de réédition 2020 7. Becky(Carquois) 50 salles (+5), 3 jours: 187 600 $ (-9%), cume: 482,6K $ / sem.2 8. Infâme (Vertical) 54 théâtres, 3 jours: 160 300 $/ Sem 1 9. parc jurassique (Uni) 132 théâtres, 3 jours: 158 700 $, durée de vie: 403 M $ / sem 1 réédition 2020 dix. Les Goonies (WB) 136 salles (+70) 3 jours: 154 700 $ (+ 39%), durée de vie: 62,7 M $ / sem.2 réédition 2020 11. Le malheureux(IFC) 99 salles (-), 3 jours: 148 400 $ (-25%), cume: 1,37 M $ / semaine 7

Il est assez impressionnant que quatre de ces films portent le nom de Steven Spielberg – Retour vers le futur, E.T., parc jurassique, et Les Goonies. Il semble que le manque de nouvelles versions ait été une véritable aubaine pour Spielberg.

L’homme invisible ouvert à l’origine le 28 février, il a rencontré des critiques positives – voici la mienne – et des chiffres encore plus positifs au box-office. Jusqu’à présent, il a récolté au moins 129,4 millions de dollars sur 7 millions de dollars. Alors que le coronavirus a commencé à fermer des théâtres, Universal a décidé de libérer L’homme invisible sur VOD.

Articles sympas du Web: