Crypto-monnaie, les vocabulaires de ce monde un peu fou

La crypto-monnaie, est un univers à part, surtout du côté des traders qui disposent de leurs propres codes, de leurs vocabulaires et de leurs propres memes !!

En plus d’être une pratique qui se repend de plus en plus, c’est une vraie culture qui est en train dese mettre en place. Les vocabulaires que vous voyez et que vous entendez souvent ne pas arriver là par hasard. Il en a fallu du temps pour que ce microcosme linguistique se mette en place. Vous l’aurez compris ce sont pour la plupart des termes anglophones.

Les mots que vous allez voir sont tous issus du monde du Trading, mais certains sont nés spontanément dans l’univers de la crypto-monnaie. Voici donc un petit guide (loin d’être exhaustif) des mots et vocabulaires les plus souvent entendu dès lors qu’on parle de crypto-monnaie. Le monde de la crypto-monnaie est un jeu ou les profits obtenus sont à la hauteur des risques pris.

HODL

Si vous avez déjà vu un documentaire sur la bourse de Wall Street, ce mot est surement familier à vous oreilles. Hodl est un mot anglais, et qui signifie retenir (hold) et ne pas revendre sa crypto-monnaie. Ce mot est issu d’une faute de frappe et d’un jeu de mots du verbe anglais To hold (tenir). HODL est aussi un acronyme qui signifie « Hold On for Dear Life ».

FOMO

« Fear of missing Out » ou bien la peur de passer à côté d’une bonne affaire. Ou quand il y a de l’agitation autour d’une crypto-monnaie et que tout le monde s’empresse de l’acheter. À n’importe quel prix (parfois très, très élevé). Quand le marché se stabilise, on finit par tomber de très, très haut.

FUD

Pour « Fear,Uncertainty,Doubt ». Une stratégie malsaine (et très pratiquée) consistant à répandre des rumeurs et à semer le doute dans la tête des traders pour les faire vendre ou acheter des actifs. Et tous les ans, cela ne rate pas. Un ou deux FUD pour « dynamiter » le marché.

I've been in cryptocurrency for 7 years. There's a FUD every year for why Bitcoin is dead:



2011 MtGox hacked

2012 Pirateat40 ponzi implodes

2013 China bans Bitcoin

2014 MtGox insolvent

2015 Silkroad shuts down

2016 Bitfinex hacked

2017 Ethereum Flippening

2018 Bcash is Bitcoin February 14, 2018

Moon

Fly me to the moon (lune) ce célèbre titre de Frank Sinatra dit tout. Se dit de la valeur d’une crypto-monnaie dont les prix grimpent très haut.

Pump

De l’anglais signifiant « pomper ». Un fort volume vendu s’accompagnant très souvent d’une augmentation des prix. Cela traduit surtout un engouement pour une valeur précise à un moment donné.

Dump

Jeter et revendre. À la suite d’une manipulation du marché, les gens paniquent et revendent. Cela provoque une baisse de prix drastique sur une certaine valeur.

Pump & Dump

Technique de manipulation du marché. Des personnes s’amusent à amasser des coins spécifiques en très grande quantité. Une fois que la quantité est jugée suffisante, ces personnes se revendent à eux-mêmes ces valeurs ou bien propagent des rumeurs positives autour pour provoquer un Pump.

Cela attire d’autres personnes qui se mettent à acheter cette nouvelle valeur massivement. Les personnes à l’origine du Pump revendent alors tout leurs stocks à des prix très élevés et quand tout le stock est écoulé, il n’y a plus d’acheteur et les prix s’écroulent rapidement (Dump)

Whale

La baleine. Désigne un trader ou un groupe avec un capital conséquent pour pouvoir manipuler le marché.

Fish (poisson)

Tout le contraire du Whale. Des gens ordinaires comme vous et moi et qui disposent d’un petit montant de valeur.

ATH

Non ATH ne signifie pas ici Affichage Tête Haute. Dans ce monde qui nous intéresse, ATH signifie All Time High. Terme désignant une valeur qui a atteint le pic le plus élevé de son histoire.

BTFD

Quand les gens vendent en masse à des prix extrêmement bas, les autres font BTFD : Buy The Fuckin’Dip. Achetez des valeurs à des prix très dérisoires.

DYOR

Do Your Own Research. Si vous vous lancez dans le monde de la crypto-monnaie, ce mot vous allez l’entendre très souvent. En gros c’est un conseil qui dit que vous ne devez pas vous fier aux analyses d’une personne sur un marché précis, mais que vous devez investiguer de votre côté aussi.

FA

Fundamental Analysis ou analyse fondamentale. Consiste à se renseigner sur les possibilités d’évolutions d’un Coin précis. Il s’agit d‘évaluer les potentiels d’une crypto-monnaie.

TA

Technical Analysis. Pas difficile à comprendre, on parle ici d’analyse technique. En pratique cela passe par la découverte et l’étude de graphique pour anticiper les prochains mouvements du marché.