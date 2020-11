l’histoire d’un ancien professeur de musique atteint de démence inspire un don de 1 million de livres sterling du milliardaire écossais

L’histoire d’un ancien professeur de musique atteint de démence qui a composé une pièce basée sur seulement quatre notes a inspiré un don de charité de 1 million de livres sterling du tout premier milliardaire d’Écosse.Sir Tom Hunter a déclaré qu’il voulait immédiatement donner la somme quand il a vu une vidéo de Paul Harvey, 80 ans, interprète la pièce. Il a «éclairé l’écran», a déclaré Sir Tom. Le don sera partagé entre la Société Alzheimer et Music for Dementia.Mr Harvey, de Buxted dans le Sussex, a été diagnostiqué de démence à la fin de l’année dernière, mais il a continué à être en mesure de jouer des pièces pour piano de mémoire – ainsi que d’en créer de nouvelles. Son fils, Nick, a déclaré que c’était un «vieux truc de fête» de son père de demander quatre notes aléatoires, puis d’improviser une chanson, ce qu’il a fait après avoir reçu les notes – F naturel, A, D et B naturel – pour jouer . Nick a ensuite publié le clip en ligne pour montrer comment la capacité musicale peut survivre à une perte de mémoire. L’i newsletter dernières nouvelles et analyses La capacité de papa à improviser et à composer de belles mélodies à la volée m’a toujours étonné.ce soir, je lui ai donné quatre notes aléatoires comme point de départ.Bien que sa démence s’aggrave, des moments comme celui-ci le ramènent à moi. pic.twitter.com/dBInVCTmfF – Nick Harvey (@mrnickharvey) 17 septembre 2020Le clip est devenu viral et la performance a ensuite été diffusée sur Radio 4’s Broadcasting House pour la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer le 21 septembre. Après que des auditeurs aient demandé à la BBC de faire orchestrer la performance, M. Harvey l’a enregistrée avec l’orchestre philharmonique de la BBC et il est sorti en single dimanche. Nick a dit quand il a dit à son père qu’il avait atteint la première place en quelques jours, il «a ri et a pensé que je plaisantais». Il a dit: «Papa est tellement heureux que sa musique résonne avec les gens. Il est défini par sa musique, pas par sa démence et c’est merveilleux à voir. Lire la suite Paul Harvey souffre de démence – mais sa mémoire musicale demeure et fait de lui une star de 80 ans. »Si ému, Sir Tom a déclaré à BBC Breakfast que lui et sa femme Marion avaient été tellement émus en regardant la« merveilleuse pièce »de M. Harvey à un moment où les gens «recherchent de bonnes nouvelles», ils ont décidé de donner 1 million de livres sterling de la Fondation Hunter aux deux associations caritatives. L’entrepreneur et philanthrope a déclaré à M. Harvey par appel vidéo: et le fils, puis la relation avec la musique. »« Nous croyons vraiment que la musique est une clé », dit-il, ajoutant qu’il avait perdu ses deux parents à cause de la maladie d’Alzheimer. «Nous croyons vraiment que vous êtes sur quelque chose et nous voulons vraiment aider.» M. Harvey a déclaré: «C’est fantastique, c’est vraiment le cas. Je ne pensais pas pouvoir être beaucoup plus ému maintenant – mais je le peux. Pour que tout cela se produise et que j’ai 80 ans – je pense que c’est plutôt bien. »Kate Lee, directrice générale de la Société Alzheimer, a déclaré:« Comme beaucoup d’organismes de bienfaisance, nos revenus de collecte de fonds ont pris un coup important, donc nous sommes tellement très reconnaissant à nos soutiens qui ont creusé profondément à un moment où tant de personnes se battent, pour aider à sensibiliser et à collecter des fonds vitaux. Cela signifie que nous pouvons continuer à être là pour les personnes touchées par la démence quand elles ont le plus besoin de nous grâce à notre ligne de soutien Dementia Connect. «Nous sommes également extrêmement reconnaissants aujourd’hui pour le don incroyablement généreux de Sir Tom Hunter inspiré du merveilleux single musical de Paul Harvey ‘ Four Notes ‘, maintenant à l’assaut des palmarès et en inspirant tant à nous soutenir. »Mme Lee a également déclaré que l’organisme de bienfaisance envoyait ses pensées à Sir Bobby Charlton et à sa famille après l’annonce que le vainqueur de la Coupe du monde 1966 vivait avec la démence. «Cela aide tellement à éclairer davantage la condition, pour laquelle nous sommes extrêmement reconnaissants», a-t-elle déclaré.

