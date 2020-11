Spider-Man 3: On dirait qu’un autre acteur MCU préféré des fans est arrivé sur le plateau

Après les retards liés au COVID-19, on dirait que Sony et Marvel Studios Spider-Man 3 passe enfin à la vitesse supérieure. Tout récemment, Tom Holland a suscité l’intérêt des fans sur les réseaux sociaux en annonçant qu’il était officiellement arrivé à Atlanta pour commencer à travailler sur le film. Comme vous vous en doutez, les acteurs et les membres de l’équipe se dirigent régulièrement vers la production et, maintenant, il semble que la star du MCU Jacob Batalon, qui joue le favori des fans Ned Leeds, soit également à Atlanta. Non seulement cela, mais il a également partagé un premier aperçu du nouveau look de Ned dans le troisième film à venir.