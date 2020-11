L’histoire des émeutes post-électorales: faut-il s’attendre à des troubles civils après les résultats?

Faits historiques | 5 novembre 2020

Inauguration d’Abraham Lincoln, le 4 mars 1861 (Bibliothèque du Congrès / Wikimedia Commons)

Rien n’a défini l’ère moderne des élections présidentielles comme la peur, la méfiance à l’égard du gouvernement et l’anxiété, mais 2016 et 2020 n’ont pas été les seules années électorales pleines de terreur post-électorale et de possibilité de violence dans les rues, de coups d’État , et / ou un soulèvement d’une partie perdante. L’histoire américaine est riche avec des groupes disparates qui se dérobent parce qu’ils n’ont pas réussi, et bien qu’il soit difficile de déterminer quand il y aura des troubles civils, la meilleure chose que nous puissions faire est de nous tourner vers l’histoire pour nous dire comment les choses ont tendance à se jouer. en dehors.

La sécession du sud

Le coup d’État post-électoral le plus important / le remaniement du gouvernement (pour le moins dire) a eu lieu après l’élection de 1860. La victoire de Lincoln dans cette course a été l’un des catalyseurs de la sécession de sept États du Sud du 20 décembre 1860 au 1er février 1861. Bien que la violence ne se soit pas produite immédiatement, la guerre civile a officiellement commencé le 12 avril 1861 et a duré encore quatre ans.

La sécession qui a déclenché la guerre civile n’est pas techniquement une émeute post-électorale, mais elle illustre à quel point les gens et les partis politiques iront pour montrer leur dissidence. Dans ce cas, plutôt que de travailler à un compromis, les États du Sud ont coupé l’Amérique en deux pour tenter de la refaire dans leur vision.

Affiche pour la campagne présidentielle réussie de 1896 du gouverneur William McKinley de l’Ohio et de Garret Hobart du New Jersey. (Gillespie, Metzgar et Kelley / Wikimedia Commons)

Les émeutes de duel de 1896

L’élection présidentielle de 1896 a été pleine de tension et de violence alors que William McKinley se présentait contre William Jennings Bryan. À l’époque, le pays sortait juste d’une longue dépression qui a laissé les ouvriers et les propriétaires d’entreprise à la recherche d’un changement, même si chaque groupe voulait quelque chose de très différent. McKinley a couru de son porche dans l’Ohio, financé par des industriels à hauteur de 4 millions de dollars et créant essentiellement un financement de campagne moderne.

Cela a également inspiré les partisans de Bryan à une émeute dans le 18e quartier de Chicago et à Manhattan, bien que pour des raisons différentes. À Chicago, des émeutiers combattu la police jusqu’à ce qu’ils soient sanglants et tombent dans les rues, tandis que ceux de New York ont ​​adopté une approche plus du Super Bowl pour tout cela, criant et criant alors qu’ils montaient et descendaient Broadway.

Mob posant par les ruines du Daily Record à Wilmington, Caroline du Nord. (Auteur inconnu / Wikimedia Commons)

L’insurrection de Wilmington de 1898

L’une des émeutes post-électorales les plus dévastatrices du 19e siècle s’est produite à Wilmington, en Caroline du Nord, à la suite d’une élection exceptionnelle de candidats d’un parti formé par la population noire de l’État avec des modérés blancs. Des semaines après la victoire, la population blanche de la ville a formé un escouade de brute armée et a marché à travers la ville. Les membres de la foule violente et raciste ont incendié le journal local et attaqué la communauté noire avant essayer d’enterrer cet horrible morceau d’histoire. On pense qu’entre 60 et 300 personnes sont mortes dans le coup d’État, qui a transformé Wilmington d’une ville assez libérale pour le 19ème siècle en un bastion du racisme.

Times Square dans les années 60. (Jim Evans / Wikimedia Commons)

Émeutes anti-Nixon de 1968

Le 6 novembre 1968, des manifestations anti-électorales ont éclaté à New York alors que 84 manifestants ont pris d’assaut le Rockefeller Center et Times Square, se terminant par une bagarre entre les jeunes manifestants et le NYPD.Dans le même temps, 100 personnes a protesté contre l’élection de Nixon dans le parc Lafayette, en face de la Maison Blanche, et petites escarmouches similaires se sont produits à Newark, Ann Arbor et Boston, se terminant tous par des arrestations massives.

Recomptage de l’élection présidentielle de 2000 dans le comté de Palm Beach. (Dtobias / Wikimedia Commons)

L’émeute des Brooks Brothers

Le genre d’émeutes post-électorales qui ont éclaté dans les années 60 à la suite de l’élection du président Nixon a cessé de se produire en masse dans la seconde moitié du XXe siècle. Au lieu de cela, un nouveau type de troubles post-électoraux a été créé par des lobbyistes et des hauts dirigeants d’un parti politique qui avaient beaucoup à perdre (emplois, contrats, frais de parole, offres de livres, etc.) si leur candidat suivait la voie de Dukakis. .

Le 22 novembre 2000, des centaines de manifestants républicains rémunérés sont descendus dans le sud de la Floride pour protester contre les raconter les efforts après l’élection présidentielle de 2000, insistant sur le fait qu’ils n’étaient pas exécutés de manière transparente. Lorsque la manifestation est devenue violente, les gens ont été piétinés, battus et émotionnellement détruits.

Le recomptage a été arrêté après l’événement, à la fois parce qu’il n’y avait aucun moyen de le faire publiquement et parce que la date limite pour le recomptage était passée en raison de l’incursion. George W. Bush a remporté l’élection, le GOP a réussi et, ce faisant, a créé un plan pour le coup d’État moderne.