Southampton et West Ham déçus; L’objectif de 23 millions de livres sterling pour janvier restera – .

Selon A Bola, Jovane Cabral devrait engager son avenir dans le Sporting Lisbonne avec des discussions sur un nouveau contrat qui progressent bien.

Le sport est peut-être l’un des «clubs les plus vendus» d’Europe, mais ne faites pas l’erreur de supposer que chacun de leurs joueurs est disponible à un moment donné.

Après avoir vendu Wendel au Zenit Saint-Pétersbourg pour 20 millions de livres sterling, les lions de Lisbonne n’ont pas immédiatement besoin de tirer profit d’un ailier qui a fait irruption sur la scène la saison dernière.

Jovane, un ailier gauche du pied droit qui aime couper à l’intérieur et tirer des tirs à longue portée au but, était une cible pour un certain nombre de clubs de Premier League cet été et, selon A Bola, West Ham et Southampton surveillent de près avec la fenêtre de janvier il y a à peine deux mois.

Les Hammers et les Saints devront probablement chercher ailleurs s’ils veulent ajouter de la profondeur à leur ligne avant.

A Bola rapporte que Jovane, évalué à 23 millions de livres sterling, est en pourparlers pour signer un nouveau contrat à long terme jusqu’en 2025.

L’international capverdien a actuellement une clause de libération de 55 millions de livres sterling et gagne quelque 2500 livres par semaine.

Les deux chiffres devraient augmenter considérablement si Jovane met la plume sur papier dans un proche avenir.

La publication ajoute que les deux parties ne sont toujours pas d’accord sur la prolongation d’une augmentation de salaire, mais le Sporting est convaincu qu’un compromis peut être atteint avec tous les signes suggérant maintenant que Jovane le sera encore sur le long terme.

