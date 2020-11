Animal Crossing: New Horizon et Super Mario 3D All-Stars se vendent gros dans le dernier rapport financier de Nintendo

in

Les derniers rapports financiers trimestriels de Nintendo ont été publiés plus tôt dans la journée, mettant en évidence une croissance massive de plusieurs des plus grands titres de la société jusqu’au 30 septembre, lorsque les chiffres ont été coupés.

La Nintendo Switch en tant que console continue de se vendre extrêmement bien, après avoir vendu un total de 6,85 millions d’unités au cours du dernier trimestre seulement. Cela le porte à 68,3 millions d’unités vendues dans le monde au cours de sa durée de vie, ce qui le place à portée de main des 75,77 millions d’unités de la famille 3DS.

Animal Crossing: Nouveaux horizons est également toujours en hausse, atteignant 26 millions d’unités vendues depuis sa sortie en mars. A son rythme actuel, il devrait surpasser Mario Kart 8 Deluxe comme le titre le plus vendu sur Nintendo Switch au cours de l’année prochaine, sinon plus tôt.

Mario Kart 8 Deluxe détient toujours la couronne du meilleur vendeur avec 28,99 millions d’unités vendues, et a toujours vu ses ventes augmenter de 145% par rapport à la même période en 2019.

Super Smash Bros.Ultimate est également devenu le troisième titre Nintendo à casser les 20 millions d’unités vendues sur le Switch, atteignant 21,10 millions avant le 30 septembre. Épée Pokémon et Bouclier et La légende de Zelda: le souffle de la nature atteindra probablement cette marque bientôt, se situant respectivement à 19,02 et 19,74 millions à la fin du trimestre.

Presque tous les plus gros vendeurs de Nintendo ont connu des augmentations numériques tout au long du trimestre, avec seulement Fracasser stagnant légèrement par rapport à 2019, même s’il augmentera probablement en raison de l’ajout de Minecraft Steve en octobre.

Quant aux nouveaux titres à succès pour l’été, Nintendo a annoncé que Super Mario 3D All-Stars a fait sauter toutes les autres nouvelles versions de l’eau, vendant un énorme 5,21 en seulement 12 jours, après avoir été publié le 18 septembre. Paper Mario: Le roi de l’origami a également vendu près de trois millions d’unités, 2,82 millions exactement, en un peu plus de deux mois sur le marché.

Xenoblade Chronicles édition définitive et Jeux de clubhouse: 51 classiques mondiaux a également franchi la barre du million d’unités vendues pour les nouveaux titres, atteignant respectivement 1,4 et 1,8 million.

