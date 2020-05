L’histoire à la maison idéale pour le travail scolaire – Sentinelle et Entreprise

Vous cherchez à améliorer les expériences d’enseignement à domicile de vos enfants? Ou peut-être que vous aimeriez apprendre quelque chose de nouveau vous-même alors que la pandémie se poursuit et que vous êtes coincé à la maison.

Entrez dans le musée Concord, qui a récemment lancé sa nouvelle série en ligne de visites à la galerie Histoire à la maison, projecteurs de collection et activités familiales amusantes.

Son récent article History at Home pour la journée des Patriotes présente beaucoup de trucs sympas alors que Concord – et le monde, vraiment – se souvenait du courage des Provinciaux (comme on appelait alors les gens vivant en Amérique) et des rôles qu’ils jouaient le 19 avril 1775, un jour fatidique qui a commencé la lutte de huit ans pour l’indépendance de la tyrannie britannique.

Il existe des informations sur la célèbre statue de Daniel Chester «The Minute Man», érigée au pont Nord en 1875 à l’occasion de la commémoration du centenaire de la bataille de Concord. Le conservateur David Wood partage des informations sur l’inspiration française pour la sculpture et lit le poème emblématique de Henry Wadsworth Longfellow sur la promenade de minuit de Paul Revere. Et il y a un compte intéressant sur le dévoilement de la sculpture, avec des notables dont le président Ulysses S. Grant, Henry Wadsworth Longfellow et Ralph Waldo Emerson.

Malheureusement, des femmes concordiennes notables de l’époque, dont l’auteur Louisa May Alcott, ont joué le deuxième violon aux hommes et ont raté le défilé et les discours en attendant une escorte qui n’est jamais arrivée.

Furieuse, Alcott a écrit: «Il viendra un jour de calcul, puis les femmes contribuables de Concord ne seront pas oubliées… puis… sur les traces de leurs ancêtres, les femmes pousseront une autre protestation qui sera« entendue autour de la monde.' »

Une photo étonnante des femmes debout avec la nouvelle statue est également présentée dans la publication Histoire à la maison.

Enfin, l’auteure Linda Booth Sweeney présente un défi artistique familial, encourageant les gens à faire un monument à quelqu’un qui mérite d’être célébré dans leur vie.

«Utilisez n’importe quel matériel, y compris des legos, de la pâte à modeler, des objets recyclés, du dessin ou de la peinture», a déclaré Sweeney, qui a écrit un livre pour les enfants sur le français. « Daniel Chester French a sculpté sa première sculpture dans un navet. »

Les participants sont encouragés à soumettre des photos de leurs monuments sur les sites de médias sociaux du musée pour tenter de gagner une copie du livre de Sweeney.

Visitez www.concordmuseum.org pour les activités hebdomadaires Histoire à la maison et d’autres visites en ligne, conférences et plus encore.

L’art virtuel en fleur

Le musée d’art de Fitchburg est l’un des nombreux lieux à travers le pays qui accueille des expositions d’art printanier. Les événements colorés invitent les designers floraux locaux, les clubs de jardinage et les membres de la communauté à interpréter les œuvres de la collection à travers des arrangements floraux. Comme Art in Bloom ne se produit pas cette année, FAM héberge une version en ligne dans laquelle les participants créent des designs basés sur une sélection d’art hebdomadaire. Il existe des idées pour créer des fleurs à partir de matériaux ménagers, d’images et d’autres façons de s’impliquer. Visitez www.fitchburgartmuseum.org/aib/ pour des idées et de l’inspiration.

Bouquet d’espoir

En moins d’une semaine, des centaines de personnes à travers le monde ont soumis des images de fleurs – symboles de vie, d’espoir, d’amour et de courage – à la fleur numérique «Bouquet of Hope» du Musée d’art et de photographie. MAP est un nouveau musée en construction à Bangalore, la Silicon Valley de l’Inde. Son fondateur, Abhishek Podder, a voulu rapprocher les gens en cette période de distanciation sociale. N’importe qui et tout le monde est invité à se joindre à MAP pour créer le Bouquet de l’espoir. Dessinez ou peignez une fleur, photographiez votre jardin ou votre balcon, prenez une photo d’un motif de fleur à partir d’un tapis ou d’un tissu ou créez une mosaïque de fleurs à partir d’objets dans votre maison. Les possibilités sont infinies. Soumettez des images et visionnez-les sur www.bouquetofhope.in. C’est une idée géniale et simple à faire.

Garder Pâques en vie

Pâques était il y a quelques semaines, mais le musée des icônes russes de Clinton maintient l’esprit de Pâques orthodoxe le samedi 9 mai à 13 heures, avec une table ronde en ligne gratuite de curateurs intitulée «Décodage de l’iconographie et des symboles de Pâques dans l’art russe . » Écoutez trois conservateurs discuter des symboles et des illustrations associés à ce festival d’église le plus important. Pour plus d’informations sur cet événement et sur d’autres événements en ligne, y compris des visites virtuelles, visitez www.museumofrussianicons.org.

