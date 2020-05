Jeep devrait apporter le lifting Compass en Inde d’ici la fin de cette année et ce rendu vous donne le meilleur aspect à quoi le VUS final pourrait ressembler dans la chair. Il y a un SUV à sept places dans les travaux de Jeep pour l’Inde.

Nous vous avons signalé il y a quelque temps que Jeep travaillait sur un lifting pour la boussole et à l’avenir, Jeep introduira également un SUV 7 places en Inde. Le lifting de la boussole sera introduit au niveau mondial, puis il finira par arriver en Inde. Ici, nous avons un rendu qui nous donne un meilleur aperçu de ce que nous pourrions attendre du lifting Jeep Compass et du SUV 7 places qui devrait arriver dans un peu plus de temps.

Voici votre meilleur aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le lifting Jeep Compass.

Le lifting du Jeep Compass s’accompagne de modifications de conception importantes à l’avant et à l’arrière. D’après ce que nous avons pu déchiffrer à partir de photos d’espionnage, les phares du nouveau Compass seront beaucoup plus minces avec de nouveaux éléments LED DRL et la calandre devrait également être révisée. Il y aura de gros changements sur le pare-chocs ci-dessous avec une conception différente pour les barrages d’air et les boîtiers de phares antibrouillard. Il devrait également être beaucoup plus gros qu’auparavant.

Le SUV viendra avec des changements plus importants à l’intérieur.

Passant à l’arrière, le SUV se vantera de modifications de conception similaires à celles de l’avant avec des feux arrière redessinés et un pare-chocs révisé. Le boîtier de la plaque d’immatriculation devrait cependant rester le même. En venant au SUV 7 places, il est certain qu’il sera basé sur la plateforme Compass. Cependant, ce qui n’est pas clair, c’est si Jeep concevra ce SUV basé sur la boussole ou s’il s’agira d’un tout nouveau modèle. S’il est conçu sur les lignes de la boussole, il conservera le design facelifted à l’avant mais sera livré avec une extrémité arrière plus distincte. Pensez aux lignes du Harrier et du Gravitas et ce sera certainement plus long.

Le SUV à sept places est destiné à affronter les Ford Endeavour et Toyota Fortuner sur notre marché, et comme chaque Jeep, il sera tout à fait capable hors route. Pour en revenir au lifting Compass, ce très populaire SUV verra son changement le plus important à l’intérieur. Il devrait venir avec un tableau de bord entièrement repensé avec un écran d’infodivertissement beaucoup plus grand. Bien qu’il soit déjà convenablement équipé, le SUV mis à jour gagnera également beaucoup en termes de fonctionnalités et vous pouvez certainement vous attendre à ce que la technologie des voitures connectées fasse partie du mélange.

Sous le capot, le lifting Jeep Compass en Inde devrait se poursuivre avec la récolte actuelle de moteurs. Cela inclut le moteur diesel Multijet de 170 ch de 2,0 litres et le moteur à essence turbocompressé de 1,6 litre de 163 ch. Plus loin, Jeep travaille également sur un SUV de moins de 4 m pour rivaliser avec des gens comme Vitara Brezza et Venue. Jeep a également hâte de proposer deux autres modèles emblématiques en Inde. Il se passe certainement beaucoup de choses chez Jeep et nous sommes très heureux de tout ce qui s’en vient.

