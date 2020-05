Mark Waid offre une journée de la bande dessinée gratuite au paradis des collectionneurs

Il y a quelques jours, Bleeding Cool a dressé le profil de la chaîne de magasins Collector’s Paradise en Californie, et ses plans pour une journée de bande dessinée Stay Away pour remplacer la journée de bande dessinée gratuite. Ainsi qu’un plan pour permettre aux gens de récupérer leurs bandes dessinées dans l’une des pizzerias voisines du magasin, qui était toujours autorisée à être ouverte. Maintenant, gracieuseté du créateur de la bande dessinée, Mark Waid il semble que ce sera toujours la Journée de la bande dessinée gratuite pour cinquante personnes au magasin.

Le créateur de bandes dessinées Mark Waid, qui signe régulièrement au magasin et a ouvert son récent emplacement à North Hollywood, les a contactés (par coïncidence) il y a quelques jours avec un plan.

Que Mark Waid paiera la première tranche de 10 $ des cinquante premiers clients qui appellent pour commander des bandes dessinées le jour de la bande dessinée Stay At Home dans l’un des magasins Collector’s Paradise. Ce qui est une autre offre généreuse à égaler Donny Cates et Kevin Smith payer les boîtes à tirer des clients de leurs magasins de bandes dessinées.

Collector’s Paradise a été créé en septembre 1994, lorsque Edward Greenberg et Joseph Zelich ont acheté une librairie de bandes dessinées existante, appelée Little Angel’s Comics. Au cours des prochaines années, les deux ont tenté de recentrer le modèle commercial de l’ancien magasin et de se concentrer davantage sur les bandes dessinées, la catégorie émergente des romans graphiques et le service à la clientèle. Quelques années plus tard, le magasin a déménagé deux portes vers un emplacement beaucoup plus grand et a finalement commencé à devenir le type de magasin que les propriétaires ont toujours pensé.

Au cours des 5-6 dernières années, les objectifs du magasin ont été réévalués à nouveau. Ils incluent désormais le passage à la présence en ligne et la poursuite de l’amélioration des services à la clientèle en ligne, notamment une application logicielle de gestion des abonnements en ligne créée sur mesure. Le magasin a changé de nouveau de façon spectaculaire en 2009, lorsqu’une galerie à temps plein a été ouverte et a depuis accueilli des expositions de la galerie d’art et vend une grande variété d’œuvres d’art originales et d’édition limitée d’un large éventail d’artistes.

En avril 2010, Collector’s Paradise a ouvert son deuxième emplacement dans la vieille ville de Pasadena. En août 2019, Collector’s Paradise a ouvert son troisième emplacement dans le quartier historique de l’art NoHo.

