L’événement One More Thing d’Apple: comment le regarder en direct et à quoi s’attendre

Apple annoncera aujourd’hui son «One More Thing» lors d’un événement virtuel depuis son siège à Cupertino. Moins d’un mois après le lancement de la série iPhone 12 et deux mois après la Watch Series 6, qu’est-ce qu’Apple pourrait apporter cette fois-ci?

À quelle heure est l’événement «One More Thing» d’Apple?

L’événement débutera à Apple Park à 10 h HP (13 h HE) le 10 novembre. Trouvez ci-dessous l’heure appropriée pour votre fuseau horaire respectif:

San Francisco : 10 h 00

: 10 h 00 Chicago : 12 h 00

: 12 h 00 New York : 13h00

: 13h00 Londres : 18h00

: 18h00 Berlin : 19 h 00

: 19 h 00 Moscou : 20h00

: 20h00 New Delhi : 22H30

: 22H30 Singapour : 1 h (11 novembre)

: 1 h (11 novembre) Sydney: 3 h 00 (11 novembre)

L’événement sera projeté à partir de la page des événements d’Apple et sur YouTube. Nous avons intégré ce dernier ci-dessous pour votre commodité. Si vous possédez une Apple TV, vous pouvez également regarder le lancement en direct sur l’application TV.

Encore une chose: les MacBook à bras?

Alors, que pourrait être «une chose de plus» d’Apple cette fois-ci?

Il est probable que la société dévoilera ses MacBook tant attendus avec les chipsets Arm conçus par Apple. C’est un pas énorme pour l’entreprise et l’informatique basée sur Arm alors que l’entreprise dit adieu à Intel. Attendez Bloomberg rapport, on peut s’attendre à ce qu’un MacBook Pro 13 pouces et un 16 pouces fassent leurs débuts, aux côtés d’un MacBook Air 13 pouces pour les grands voyageurs. La publication d’avril a également déclaré que les MacBook utiliseraient le chipset A14 Bionic comme base, mais offriraient jusqu’à 12 couleurs de processeur. Nous en saurons probablement plus sur l’architecture du silicium ce soir.

Lire la suite: Test Apple A14 Bionic: Le silicium de l’iPhone est-il toujours plus puissant que les SoC Android?

Il est peu probable que l’événement accueillera uniquement des MacBooks, alors gardez les yeux ouverts pour d’autres goodies.

Les balises de suivi AirTags de la société feraient un compagnon approprié pour ses nouveaux ordinateurs portables. Pourrions-nous enfin voir les débuts des écouteurs circum-auriculaires AirPods Studio d’Apple également?

Quoi que Apple fasse ses débuts ce soir, Autorité Android vous apportera les dernières nouvelles quand cela arrivera. Que pensez-vous qu’Apple lancera ce soir? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.