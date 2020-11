La lune océanique de Jupiter, Europa, brille probablement dans le noir

La lune glacée de Jupiter L’Europe  est une balise astrobiologique, qui brille littéralement dans l’obscurité profonde loin du soleil, suggère une nouvelle étude.

L’environnement de rayonnement intense de Jupiter illumine probablement la coquille glacée d’Europa, qui recouvre un énorme, océan potentiellement habitable d’eau liquide salée, ont découvert les chercheurs.

« Si Europa n’était pas sous ce rayonnement, cela ressemblerait à notre lune – sombre du côté obscur », a déclaré l’auteur principal de l’étude Murthy Gudipati, scientifique au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA en Californie du Sud, dit dans un communiqué . « Mais parce qu’il est bombardé par les radiations de Jupiter, il brille dans le noir. »

Gudipati et son équipe ont entrepris d’étudier comment les molécules organiques de la coquille de glace d’Europe pourraient être affectées par les particules chargées qui zooment autour de Jupiter à des vitesses énormes, piégées et accélérées par le puissant champ magnétique de la planète géante.

Les chercheurs ont construit un instrument appelé Ice Chamber pour l’Europa’s High-Energy Electron and Radiation Environment Testing, qu’ils ont emmené dans une installation de faisceaux d’électrons dans le Maryland. Ils ont testé les effets du rayonnement sur des surfaces d’Europe simulées composées de glace d’eau et de divers sels soupçonnés d’être là, y compris le chlorure de sodium et le sulfate de magnésium.

Le rayonnement a fait briller les échantillons. Ce n’était pas terriblement surprenant, ont déclaré les chercheurs. Le phénomène est bien compris: des particules en mouvement rapide ont pénétré dans l’échantillon, excitant des molécules dans le sous-sol proche et générant une lueur.

« Mais nous n’avons jamais imaginé que nous verrions ce que nous avons fini par voir », a déclaré la co-auteur de l’étude Bryana Henderson, également du JPL, dans le même communiqué. « Quand nous avons essayé de nouvelles compositions de glace, la lueur était différente. Et nous l’avons tous juste regardée pendant un moment, puis nous avons dit: » C’est nouveau, non? C’est vraiment une lueur différente? » Nous avons donc pointé un spectromètre dessus, et chaque type de glace avait un spectre différent. «

Cette lueur nocturne – elle ne sera pas visible sur la journée ensoleillée d’Europe – a plus qu’un attrait gee-whiz. Sa couleur et son intensité pourraient révéler des détails clés sur la composition de la coquille glacée de la lune, ont déclaré des membres de l’équipe d’étude.

Et, parce que l’eau de l’océan enterré d’Europe fait probablement son chemin à la surface de la lune par endroits, « la façon dont cette composition varie pourrait nous donner des indices sur le fait qu’Europa abrite des conditions propices à la vie », a déclaré Gudipati.

La variation de couleur va probablement du verdâtre au bleuâtre au blanchâtre, en fonction de la composition de la surface, ont déclaré les membres de l’équipe.

Les scientifiques pourraient être en mesure d’observer la lueur de près assez rapidement, grâce à la NASA Sonde Europa Clipper , dont le lancement est prévu au milieu des années 2020. Clipper sera en orbite autour de Jupiter mais scrutera Europe sur des dizaines de survols, collectant des données qui aideront les chercheurs à évaluer l’habitabilité de la lune et à planifier une chasse à la vie Mission en Europe . (L’atterrisseur a été mandaté par le Congrès, mais il reste un concept pour le moment, pas une mission à part entière de la NASA. Il sera lancé peu après Clipper.)

L’équipe Clipper examine les résultats de la nouvelle étude, qui a été publiée en ligne lundi 9 novembre dans la revue Astronomie de la nature , pour déterminer si la lueur d’Europa pourrait être détectée par les instruments du vaisseau spatial, ont déclaré des responsables de la NASA dans le même communiqué.

« Ce n’est pas souvent que vous êtes dans un laboratoire et que vous dites: » Nous pourrions trouver cela quand nous y arriverons « », a déclaré Gudipati. « Habituellement, c’est l’inverse – vous allez là-bas et trouvez quelque chose et essayez de l’expliquer dans le laboratoire. Mais notre prédiction revient à une simple observation, et c’est de cela que sert la science. »