Letterkenny saison 9: Obtenez la date de sortie, l’intrigue, le casting et toutes les nouvelles informations les plus récentes ici

Letterkenny est une émission de satire canadienne dirigée par Jacob Tierney et réalisée par Jared Keeso. Le spectacle avait la possibilité de garder ses fans engagés en offrant huit saisons impressionnantes il n’y a pas longtemps.

Date de sortie de la saison 9

Cette émission de télévision canadienne est apparue en février 2016 et a fait l’objet d’une publicité sur The Comedy Network. Avec une responsabilité de création de plus de 40 nouveaux épisodes, la huitième année a fait ses débuts sur Crave. Hulu a transmis deux saisons de Letterkenny. Hulu avait obtenu certains droits sur la série et les saisons futures aux États-Unis en mai 2019.

Nous ne connaissons pas sa date de sortie, même si la série a été rétablie pour une neuvième année en juin 2020. En raison de la nouvelle occurrence du coronavirus, la création de l’année 9 pourrait être reportée. Cependant, nous prévoyons que Hulu sera en grève via la saison 9 d’ici la fin de l’année en cours ou le début de 2021.

Le casting

La distribution des saisons restera inchangée, mais nous ne savons pas trop s’il y aura un regard de visiteur. Nous sommes ravis de voir le créateur de Jared Keeso apprécier le personnage de Wayne. Nous aurons également Nathan Dales comme Daryl, Michelle Mylett comme Katy et K. Trevor Wilson comme Squirrelly Dan à l’écran.Nous attendons également Dylan Playfair comme Reilly, Andrew Herr comme Jonesy, Tyler Johnston Stewart et beaucoup plus.

Le scénario et l’intrigue attendue

L’affichage est l’histoire approximative des citoyens de Letterkenny, qui ont une place dans les deux organisations, à savoir Hicks, Skids et Hockey Players. On peut voir que les trois organisations ont de temps en temps des conflits entre elles et le plus souvent même se livrent des batailles, ce qui ne se termine pas bien.

Letterkenny saison 9 peut nous apporter leurs batailles sans fin tout comme les adultes des trois groupes.

Nous espérons affronter des difficultés. Ce sont des hypothèses. Nous ne savons pas si le contenu de la saison 9 est prêt. Il n’y a donc aucune annonce concernant son histoire par les autorités. Dès que nous aurons leur responsabilité, nous vous donnerons clairement les dernières mises à jour sur Letterkenny saison 9. Dans l’intervalle, les saisons passées nous garderont connectés et ravis.