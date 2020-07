PS5 noir avec photo d’éclairage rouge est faux, juste un fan volé Modifier

Depuis que Sony a dévoilé pour la première fois la conception de la console PS5 en noir et blanc, et même depuis la révélation du contrôleur DualSense, les fans créatifs ont été passionnés de photoshopping à quoi pourraient ressembler d’autres schémas de couleurs et des éditions spéciales. Alors que la plupart des concepteurs reconnaissent qu’il s’agit de contrefaçons créatives, un utilisateur de ResetEra a publié une supposée «annonce promotionnelle divulguée» que son employeur aurait reçue avec une PS5 entièrement noire avec éclairage rouge, au lieu du design noir et blanc avec éclairage bleu. Pour compléter l’image, il dispose également d’un contrôleur DualSense tout noir avec éclairage rouge. C’est aussi faux.

Apparemment, il s’agit d’une annonce promotionnelle divulguée mettant en vedette une PS5 noire, semble pic.twitter.com/yMr7zEm1aK – PS360HD2 (@ PS360HD2) 10 juillet 2020

Tout d’abord, l’aspect pratique de cette conception de console alternative n’est tout simplement pas là. La marque Sony de la PS5 est centrée sur son nouveau design audacieux en noir et blanc. Tout le marketing et la publicité autour de la console, de la manette et même de la nouvelle conception du boîtier de jeu PS5 ont été présentés en noir, blanc et bleu. Bien qu’il ne soit pas hors de question de voir des couleurs alternatives et des éditions spéciales sortir à un moment donné, il est peu probable qu’elles soient au lancement, en particulier avec l’offre déjà signalée être quelque peu limitée. Sony va s’en tenir à une marque de conception unifiée singulière pour l’instant.

Quant à l’annonce promo elle-même? Eh bien, cela pourrait être réel, mais cela pourrait être par le biais d’un tiers, pas Sony lui-même. L’affiche originale a clarifié avec des informations supplémentaires (et une image complète de l’annonce) qu’il s’agit d’une promotion en magasin pour les commerciaux pour vendre des articles. Je les connais assez bien ayant déjà travaillé pour un grand détaillant de matériel de musique. Les meilleures ventes sont inscrites dans les dessins pour les prix, et apparemment ici, l’un de ces prix est une PS5.

Les promotions de vente comme celles-ci sont souvent traitées par différents services ou même par des fournisseurs tiers externalisés pour gérer ce genre de chose. Ce qui signifie que ce dépliant promotionnel n’a probablement jamais été approuvé par Sony ou PlayStation. Sur une image comportant un tas d’électronique noir et rouge, une blanche et une bleue ressortiraient, il semble donc que quelqu’un ait été un peu créatif avec Photoshop pour que tout soit bien ensemble. Le problème est que ce n’est pas un vrai produit Sony et n’est certainement qu’un montage.

Regardez le reflet bleu évident toujours là, ainsi que la façon dont la lumière rouge se termine brusquement au lieu de s’étendre vers le bas et de disparaître comme le bleu. Il est également irrégulier et semble maladroitement attiré. De plus, si l’éclairage rouge était une chose, l’espace latéral droit ne serait-il pas rouge aussi?

La couleur du contrôleur DualSense et la couleur PS5 ne correspondent pas du tout, ce qui n’aurait aucun sens si Sony essayait de garder les schémas de couleurs cohérents. Ces deux sont de deux éditions différentes, pas un dossier de presse officiel d’images.

De plus, regardez un peu plus près le contrôleur DualSense dans cette image et comment la personne qui l’a édité oublie complètement de colorier le blanc au dos des poignées.

Et la découpe du logo PS sur le bord arrière de la PS5 n’est que cela, une découpe. Ainsi, sur la PS4 entièrement noire, il n’apparaîtrait pas comme un logo blanc / plus léger. Ce ne serait qu’une ombre.

Tout compte fait, je ne doute pas que l’affiche originale ait effectivement reçu le dépliant promotionnel à son travail, mais je pense que la PS5 tout en noir est une image photoshopée réalisée par un entrepreneur tiers sans connaissance des jeux et sans aucun contrôle ou approbations au sein de Sony.

En fait, ils n’ont même pas simulé le design de la console PS5 noire eux-mêmes. Vous voulez savoir d’où l’image PS5 entièrement noire a été glissée? Un montage de fan qui est apparu sur Reddit il y a quatre semaines. Le tracé sur la ligne rouge? Vérifier. Les poignées blanches sur le DualSense? Ouaip. Le blanc reste-t-il dans la découpe du logo PS, certaines des autres modifications les plus évidentes sur cette maquette et l’utilisation du contrôleur pour couvrir le filigrane du créateur? Oui, absolument, et tu détestes le voir. Tout est là.

La PS5 noire avec éclairage rouge est fausse. Désolé si vous espériez une PS5 entièrement noire au lancement de cette saison des fêtes, mais il semble que certains graphistes contractuels sous-payés et inattentifs n’aient pas source de photos officielles ou consulté Sony avant d’envoyer celui-ci à l’imprimante.

[Via: Game Revolution]