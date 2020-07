Far Cry 6 Leak sur PS Store confirme le rôle de Giancarlo Esposito

Eh bien, le chat est officiellement sorti du sac. Plus tôt ce mois-ci, Breaking Bad’s Giancarlo Esposito a taquiné son rôle dans un nouveau jeu «énorme». Il n’a pas fallu longtemps pour Far Cry’s nom à jeter dans le mélange. Alors qu’Esposito et Ubisoft restent silencieux sur la question, une fuite sur le PlayStation Store a confirmé les deux Far Cry 6 et le rôle de l’acteur en elle.

Les informations, désormais supprimées, ont récemment été mises en ligne via la version Hong Kong du PlayStation Store. Selon le rapport d’Eurogamer sur la question, le rôle d’Esposito est celui du dictateur de Yara. Art clé divulgué pour Far Cry 6, vu ci-dessous, semble suggérer que Cuba a été la principale source d’inspiration d’Ubisoft pour ce pays fictif particulier. Pendant ce temps, les joueurs entrent dans les bottes d’un combattant de la guérilla nommé Dani Rojas, qui a l’intention de renverser le dictateur.

Eurogamer note que la description du PS Store vanté Far Cry 6 comme le «plus grand En être loin aire de jeux à ce jour. » Les joueurs peuvent s’attendre à explorer des jungles luxuriantes et des plages de sable fin. La capitale de Yara, Esperanza, sera également au centre de la scène. La liste des magasins supprimée depuis lors a en outre révélé que les joueurs « utiliseront des armes de fortune, des véhicules et des Amigos, les nouveaux Crocs à louer pour brûler le régime tyrannique au sol ».

Similaire à d’autres versions inter-générations, les clients qui ramassent Far Cry 6 sur PS4 recevra gratuitement une mise à niveau vers la version PS5. Cela restera probablement vrai pour les itérations Xbox One et Xbox Series X également.

La liste du PS Store suggère que le jeu sera lancé le 18 février 2021. Des détails plus concrets apparaîtront ce week-end, une fois qu’Ubisoft aura diffusé son événement numérique Ubisoft Forward. La vitrine débutera avec une pré-exposition le dimanche 12 juillet à 11h00 PST. UbiForward proprement dit devrait commencer peu de temps après, à 12 h 00 HNP.

[Source: PlayStation Store via Eurogamer, IGN]